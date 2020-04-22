Ай Вэйвэй заявил, что Китай не вынесет уроков из ситуации с пандемией

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Проживающий в Великобритании китайский художник Ай Вэйвэй считает, что возникновение коронавируса лишь усилило ситуацию с «полицейским государством» в КНР. По словам диссидента, пандемия позволила правительству продолжить собирать данные о гражданах.

Ай Вэйвэй пояснил, что власти Китая должны поддерживать собственную силу, зная всё обо всех — «что на уме у людей, и как они себя ведут».

Китай никогда не научится. Неважно, с какой катастрофой они сталкиваются. Единственное, что они изучают, — это то, насколько хорошо они используют эту авторитарную власть для манипулирования историей. Такого рода высокомерие и успех приведут их к другому кризису, — цитирует художника CNN.

По мнению Ай Вэйвэя, руководство КНР должно изменить своё поведение и начать доверять своему народу.

Как писал NEWS.ru, 66% американцев негативно относятся к Китаю. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew Research Center. Два года назад о негативном отношении к КНР говорили 47% респондентов.