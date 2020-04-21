Большинство американцев плохо относятся к Китаю

Исследовательский центр Pew Research Center провёл опрос об отношении американцев к Китаю. По его данным, 66% негативно относятся к азиатской стране.
Только 26% заявили о позитивном мнении, остальные затруднились с ответом,
62% опрошенных назвали Пекин главной угрозой для Вашингтона.
Ранее NEWS.ru писал, что больше половины россиян рассчитывают на улучшение диалога власти и граждан после снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Об этом они заявили в ходе социологического опроса.
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