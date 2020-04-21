США

Большинство американцев плохо относятся к Китаю

22:33, 21 апреля 2020 13
Фото: Ju Huanzong/Global Look Press

Исследовательский центр Pew Research Center провёл опрос об отношении американцев к Китаю. По его данным, 66% негативно относятся к азиатской стране.

Только 26% заявили о позитивном мнении, остальные затруднились с ответом, передаёт «Интерфакс». Два года назад о негативном отношении к КНР говорили только 47% респондентов.

62% опрошенных назвали Пекин главной угрозой для Вашингтона.

Ранее NEWS.ru писал, что больше половины россиян рассчитывают на улучшение диалога власти и граждан после снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Об этом они заявили в ходе социологического опроса.

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