Большинство американцев плохо относятся к Китаю

https://static.news.ru/photo/3087bc30-8409-11ea-a3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Huanzong/Global Look Press

Исследовательский центр Pew Research Center провёл опрос об отношении американцев к Китаю. По его данным, 66% негативно относятся к азиатской стране.

Только 26% заявили о позитивном мнении, остальные затруднились с ответом, передаёт «Интерфакс». Два года назад о негативном отношении к КНР говорили только 47% респондентов.

62% опрошенных назвали Пекин главной угрозой для Вашингтона.

Ранее NEWS.ru писал, что больше половины россиян рассчитывают на улучшение диалога власти и граждан после снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Об этом они заявили в ходе социологического опроса.