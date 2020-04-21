Россияне надеются на улучшение гражданского диалога с властью

https://static.news.ru/photo/93103c8c-83d8-11ea-82a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины россиян рассчитывают на улучшение диалога власти и граждан после снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Об этом они заявили в ходе социологического опроса.

Результаты исследования обнародованы на сайте СтопКоронавирус.рф.

На улучшение «обратной связи» власти с гражданами рассчитывают 51-55% респондентов. Рост уважения к профессии врача ожидают 20-40% опрошенных, а расширение взаимопомощи между людьми — 12-35%.

В числе менее ожидаемых перемен — переход на удалённую работу там, где это возможно; перенос ряда сфер деятельности в онлайн, а также рост числа путешествий про России.

Опрос проходил во второй половине апреля в социальных сетях. Общее число проголосовавших составило более 180 тысяч человек. Респонденты имели возможность выбрать сразу несколько позиций.

Ранее NEWS.ru писал, что 55% россиян в ходе опроса затруднились оценить риск заражения COVID-19. При этом 28% посчитали вероятность заражения незначительной.