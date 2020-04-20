Больше четверти россиян считают маловероятным заражение коронавирусом

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян с целью выяснить уровень информированности о коронавирусе. Более половины опрошенных (55%) затруднились оценить риск заражения COVID-19. 28% респондентов посчитали вероятность заражения незначительной.
Как
Подавляющее большинство респондентов (86%) заявили, что считают себя достаточно осведомлёнными о ситуации с коронавирусом и о способах его распространения. 11% отметили, что получают недостаточно информации о COVID-19.
В России на 20 апреля общее число инфицированных COVID-19 достигло 47 121, умерли 405 человек, выздоровели 3446. Большинство случаев заражения за последние сутки отмечено в Москве, Московской и Нижегородской областях.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин призвал зарезервировать производственные мощности под вакцину от коронавируса.
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