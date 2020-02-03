https://static.news.ru/photo/9677ea5c-4691-11ea-854d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французская авиакомпания Air France категорически опровергла информацию, что вылет самолёта из Парижа в Москву был задержан из-за ссоры лётного экипажа в кабине пилотов.

Air France решительно опровергает информацию о споре экипажа в кабине пилотов, о которой сообщают некоторые СМИ, — сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что вылет самолёта не только задержался, но ещё и после взлёта воздушное судно вынуждено было вернуться из-за низкой температуры в салоне. В авиакомпании подтвердили, что вылет был задержан почти на полтора часа «из-за незначительной технической проблемы во время руления», а уже в полёте обнаружилась «неисправность системы контроля за температурой в салоне», из-за чего самолёт вернулся в аэропорт вылета. В итоге пассажиры, которые должны были отправиться в Москву в 12.45, вылетели в 19.32.

Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании Lufthanza, выполнявший рейс LH2565 из Санкт-Петербурга в Мюнхен, вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам. Что именно стало причиной возвращения самолёта, не уточняется.