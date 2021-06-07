«Агенты Путина»: в The Mirror назвали виновных в позоре британских солдат

https://static.news.ru/photo/4eb2f03e-c77a-11eb-8e48-96000091f725_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Шестеро британских солдат прибыли на территорию Эстонии в составе группы НАТО и были ссажены с поезда неподалёку от российско-эстонской границы в состоянии алкогольного опьянения. Как говорят европейские эксперты, к этому инциденту могут быть причастны некие «агенты Путина», пишет издание The Mirror.

Отмечается, что военнослужащие из Великобритании сначала получили замечание от сотрудников поезда. Однако это не сподвигло солдат прекратить свой пьяный дебош. После этого в состав вошли полицейские. Силовики высадили британцев с поезда и передали их сотрудникам военной полиции. Как пишет автор материала, инцидентом якобы воспользовались российские разведчики. По мнению европейцев, они использовали произошедшее, чтобы дискредитировать действия НАТО на границе.

Ситуацию прокомментировал эксперт по России Брюс Джонс из военно-аналитического агентства Jane's.

Агенты Путина могли специально подстроить этот инцидент, — заявил он.

В настоящее время Министерство обороны расследует обстоятельства произошедшего. Это уже не первый неприятный инцидент с участием британских солдат в Эстонии. В мае военнослужащие из королевства учинили драку с местным населением в ходе ссоры из-за женщины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новому главе британской разведки MI6 Ричарду Муру не имеет смысла портить отношения Москвы и Лондона. Он посоветовал Муру жить своей жизнью и не пытаться «дальше портить российско-британские отношения». Также он указал, что объём торговли между РФ и Великобританией в 2020 году вырос.