https://static.news.ru/photo/7b6cd2e8-2b31-11ea-ae53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрыв произошёл на газовой АЗС в городе Сатка Челябинской области. По словам сотрудника экстренных служб, занимавшегося ликвидацией последствий ЧП, инцидент произошёл из-за обрыва шланга во время заправки.

Он отметил, что в результате ЧП пострадал один человек — его увезли врачи скорой помощи с ожогами рук и лица, передаёт 74.ru.

В настоящий момент дорога возле заправки перекрыта, сотрудники МЧС устанавливают причину произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет России запустил проверку в Клинском городском округе по факту смерти мужчины. Житель Клина погиб из-за взрыва петарды. Инцидент произошёл 28 декабря. После распития спиртных напитков мужчина решил запустить несколько фейерверков.