Житель Клина погиб из-за взрыва петарды. Инцидент произошёл 28 декабря. После распития спиртных напитков мужчина решил запустить несколько фейерверков.

В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал. На его голове и лице виднелись травмы, — цитирует АГН «Москва» старшего помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.