Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Следственный комитет России запустил проверку в Клинском городском округе по факту смерти мужчины.

Житель Клина погиб из-за взрыва петарды. Инцидент произошёл 28 декабря. После распития спиртных напитков мужчина решил запустить несколько фейерверков.

В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал. На его голове и лице виднелись травмы, — цитирует АГН «Москва» старшего помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

Бригада медиков, которая прибыла на место происшествия, констатировала смерть. 

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сочи погиб мужчина. Он занимался изготовлением самодельных петард.

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