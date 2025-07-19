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19 июля 2025 в 12:12

В Екатеринбурге водитель Audi протаранил троллейбус и погиб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель легкового автомобиля устроил ДТП с троллейбусом и погиб в Екатеринбурге, сообщили представители Госавтоинспекции по Свердловской области в Telegram-канале. В результате аварии травмы получили еще три человека, которых осмотрели прибывшие к месту инцидента медики.

В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев автоинспекторы выясняют обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом, двигавшимся в противоположном направлении, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о серьезной аварии в Калужской области, в результате которой погибли пять человек. Согласно имеющимся данным, произошло столкновение легковой машины марки BMW и грузовика Ford. Инцидент случился на 48 километре трассы между Калугой и Серпуховом.

Кроме того, один человек погиб в результате ДТП с участием автомобилей Kia Rio и Renault на улице Корякова в Санкт-Петербурге. Столкновение произошло по вине водителя корейской машины, врезавшегося во французскую иномарку на нерегулируемом перекрестке.

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