https://static.news.ru/photo/7fdea54e-cc0f-11e9-9ced-fa163e074e61_660.jpg Фото: Честный Долгопрудный/vk.com

Маленький вертолёт упал в Клязьминское водохранилище. В результате инцидента транспортное средство затонуло.

В полёте он перерубил лопостями провода ЛЭП, сообщил источник News.ru. По предварительным данным, линия используется как резервная для аэропорта Шереметьево.

В экстренных службах журналистам ТАСС подтвердили, что получили соответствующий звонок от очевидцев и сейчас проверяют информацию. На место ЧП выехали спасатели.

Ранее News.ru писал, что собранный на основе Ми-2 самодельный вертолёт потерпел крушение в Краснодарском крае. Инцидент произошёл во время выполнения сельскохозяйственных работ. Вертолёт рухнул вблизи станицы Челбасская в Каневском районе Краснодарского края.