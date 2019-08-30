Маленький вертолёт упал в Клязьминское водохранилище. В результате инцидента транспортное средство затонуло.
В полёте он перерубил лопостями провода ЛЭП, сообщил источник News.ru. По предварительным данным, линия используется как резервная для аэропорта Шереметьево.
В экстренных службах журналистам
Ранее News.ru писал, что собранный на основе Ми-2 самодельный вертолёт потерпел крушение в Краснодарском крае. Инцидент произошёл во время выполнения сельскохозяйственных работ. Вертолёт рухнул вблизи станицы Челбасская в Каневском районе Краснодарского края.