Употребивший наркотики водитель грузовика попытался уйти от ДПС под Пензой

https://static.news.ru/photo/0707848e-fc41-11ea-a55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 58.мвд.рф

Сотрудники ДПС заметили на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области бензовоз Scania, водитель которого грубо нарушает правила дорожного движения. Силовики попытались остановить грузовик, но шофёр решил продолжить движение. Свои действия он объяснил страхом перед ответственностью за употребление наркотиков перед началом поездки.

Информация о неадекватном водителе поступила в дежурную часть в 05:40. Патрульные предприняли попытку остановить грузовой автомобиль на 520-м км дороги, у города Нижний Ломов. Заблокировать транспортное средство машиной ДПС удалось только на 580-м км трассы, в Мокшанском районе региона.

Злоумышленник неоднократно нарушал правила дорожного движения — проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу встречного движения <...>. Водитель бензовоза объяснил свои действиям страхом привлечения к ответственности за противоправное поведение: по словам злоумышленника, перед выездом из Рязанской области в Республику Татарстан он употребил наркотическое средство, — говорится на сайте ГУ МВД по области.

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование в больнице. В результате на него составили девять протоколов: шесть за выезд на встречную полосу, один за проезд на «красный», один за отказ от прохождения освидетельствования и ещё один — за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Грузовик направили на спецстоянку.

Ранее NEWS.ru писал, что в Приморье водитель въехал в участников ДТП и инспекторов ДПС, прибывших на место аварии. Инцидент произошёл в районе 118-го км автодороги Раздольное — Хасан.

Ночью на этом участке произошла авария. Туда прибыли инспекторы ДПС. В момент оформления ДТП на них наехал автомобиль Mitsubishi Pajero, который двигался со стороны посёлка Краскино в направлении Славянки. После этого машина опрокинулась и загорелась, а её водитель скрылся с места происшествия.