Упавший под Вологдой вертолёт находится на дне реки

https://static.news.ru/photo/f22dd4fe-12e9-11eb-8080-fa163e074e61_660.jpg Фото: 35.mchs.gov.ru

Вертолёт, который потерпел крушение в Вологодской области, ушёл под воду, рассказали в региональном МЧС. В настоящий момент машина находится на дне реки.

На место ЧП прибыла группа водолазов, ещё одна находится в пути. Однако работы они начнут уже 21 октября, так как на улице стемнело, передаёт ТАСС.

На данный момент вертолёт ушёл под воду и находится уже на дне реки Сухоны, не дрейфует, — отметили в ведомстве.

Ранее начальник 5-го отряда ФПС ГПС ГУ МЧС по региону Виктор Тропин рассказал, что на месте падения машины нашли тело мужчины и паспорт женщины. Одним из погибших мог быть генеральный директор вотчины Деда Мороза в Великом Устюге Олег Васильев, об этом рассказал его помощник.

Как писал NEWS.ru, воздушное судно упало в реку Сухона возле населённого пункта Бобровское в Нюксенском районе 20 октября. Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 12:10 мск. Крушение потерпел легкомоторный вертолёт марки Robinson R44, который следовал по маршруту Вологда — Великий Устюг.