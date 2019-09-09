https://static.news.ru/photo/68d22790-d330-11e9-a102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Смертельное ДТП произошло в Пензенской области в результате столкновения двух легковых автомобилей. Жертвами аварии стали три человека, в том числе ребёнок.

По данным регионального управления ГИБДД, катастрофа произошла в 17:50 мск на 3-м км автоподъезда к городу Кузнецку. Столкнулись, по предварительным данным, Lada Granta и Mercedes-Benz, передаёт РИА Новости .

Две пассажирки Lada Granta 27 и пяти лет, а также 33-летний водитель скончались на месте от полученных травм. 34-летний шофёр, управлявший Mercedes, госпитализирован.

Как писал News.ru, ранее в Краснодарском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Авария произошла в ночь на понедельник, 9 сентября, в Отрадненском районе.