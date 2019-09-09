Смертельное ДТП произошло в Пензенской области в результате столкновения двух легковых автомобилей. Жертвами аварии стали три человека, в том числе ребёнок.
По данным регионального управления ГИБДД, катастрофа произошла в 17:50 мск на 3-м км автоподъезда к городу Кузнецку. Столкнулись, по предварительным данным, Lada Granta и Mercedes-Benz, передаёт
Две пассажирки Lada Granta 27 и пяти лет, а также 33-летний водитель скончались на месте от полученных травм. 34-летний шофёр, управлявший Mercedes, госпитализирован.
Как писал News.ru, ранее в Краснодарском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Авария произошла в ночь на понедельник, 9 сентября, в Отрадненском районе.