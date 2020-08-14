Три человека погибли в аварии в Башкирии

https://static.news.ru/photo/ad457544-de2e-11ea-a8fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: НОВОСТИ БАШКОРТОСТАНА 11/vk.com

Автомобили ВАЗ-2101 и Lada Priora столкнулись на трассе в Уфимском районе Башкирии. В результате ДТП погибли три человека.

Инцидент произошёл на 1332-м километре федеральной трассы М-7, рассказали в местном ГИБДД. 33-летний водитель Lada Priora (житель Уфимского района), а также 78-летний шофёр ВАЗ-2101 (житель Уфы) и пассажирка этой машины погибли до приезда скорой, передаёт ТАСС.

Причины произошедшего в настоящий момент неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что один ребёнок погиб и ещё один пострадал в результате ДТП в Удмуртии. Авария произошла с легковым автомобилем, за рулём которого находилась 29-летняя женщина. Она не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.