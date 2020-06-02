Террорист взорвал мечеть в столице Афганистана

https://static.news.ru/photo/9bb42d02-a4ef-11ea-b9a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmat Alizadah/imago-images.de/Global Look Press

Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Взрывное устройство привёл в действие террорист.

Инцидент произошёл в одной из мечетей города, передаёт Tolo News. В результате ЧП преступник погиб.

Также жертвой взрыва стал имам мечети, ещё три человека получили ранения.

Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее, как писал NEWS.ru, террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, при котором погибли сотрудники афганского телеканала Khurshid TV.