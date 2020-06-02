Террорист взорвал мечеть в столице Афганистана

Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Взрывное устройство привёл в действие террорист.
Инцидент произошёл в одной из мечетей города,
Также жертвой взрыва стал имам мечети, ещё три человека получили ранения.
Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее, как писал NEWS.ru, террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, при котором погибли сотрудники афганского телеканала Khurshid TV.
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