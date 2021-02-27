Полуголый сын депутата-единоросса сбил военного прокурора в Астрахани

https://static.news.ru/photo/f3150e70-79cb-11eb-a530-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сын депутата-единоросса, сидевший за рулём практически без одежды, сбил в Астрахани двух пешеходов — военного прокурора и его жену.

Инцидент произошёл на Адмиралтейской улице. Мужчина был за рулём Toyota Camry и вылетел на пешеходный переход. Пострадавшие получили тяжёлые травмы, передаёт Baza.

Водитель, который мог находиться в состоянии опьянения, начал драться с прибывшими на место полицейскими. После этого его заковали в наручники. Он отказался от медицинского освидетельствования.

Источник РИА Новости, в свою очередь, рассказал , что женщина получила черепно-мозговую травму и перелом голени, её муж — травму головы и перелом костей таза.

Водитель Toyota Camry 1994 года рождения наехал на двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Потом он столкнулся с Hyundai Solaris, который от удара отбросило на опору линии электропередачи, — рассказал он.

При этом информатор агентства не сообщил ничего о связи водителя с депутатом-единороссом, а также о должностях пострадавших.

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