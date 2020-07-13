Самолёт пробил фюзеляж при заправке в Шереметьево

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Лайнер Boeing 737 авиакомпании «Россия» получил повреждения при заправке в аэропорту Шереметьево. На корпусе самолёта осталась вмятина.

Инцидент произошёл из-за проседания судна под весом топлива. Транспортное средство напоролось на панель аппарата для заправки, передаёт РЕН ТВ.

Самолёт должен был лететь в Симферополь, однако после случившегося его пришлось снять с рейса.

Как писал NEWS.ru ранее, лёгкий поршневой самолёт Zlin-43 совершил аварийную посадку под Тверью. В результате происшествия пострадали три человека.