Самолёт пробил фюзеляж при заправке в Шереметьево

Лайнер Boeing 737 авиакомпании «Россия» получил повреждения при заправке в аэропорту Шереметьево. На корпусе самолёта осталась вмятина.
Инцидент произошёл из-за проседания судна под весом топлива. Транспортное средство напоролось на панель аппарата для заправки,
Самолёт должен был лететь в Симферополь, однако после случившегося его пришлось снять с рейса.
Как писал NEWS.ru ранее, лёгкий поршневой самолёт Zlin-43 совершил аварийную посадку под Тверью. В результате происшествия пострадали три человека.
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