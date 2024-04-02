Против владельцев «Крокуса» подали заявление в СК. Что ответили Агаларовы?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»

Пострадавшие во время теракта попросили СК возбудить уголовное дело против владельцев «Крокус Сити Холла». В чем конкретно обвиняют собственников здания, какие контраргументы со своей стороны приводит бизнесмен Араз Агаларов по поводу состояния систем пожарной безопасности, что рассказал в большом интервью его сын Эмин Агаларов?

Кто написал заявление на владельцев «Крокус Сити Холла» в Подмосковье

Адвокат Игорь Трунов рассказал, что представляет интересы группы пострадавших. 2 апреля они написали заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

«Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина (глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы „Пикник“ в „Крокусе“. — NEWS.ru), впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших», — рассказал Трунов.

Документ подали от имени 11 потерпевших. Они полагают, что владельцы «Крокус Сити Холла» не обеспечили пожарную безопасность.

«Как следует из показаний очевидцев, данных СМИ и социальных сетей, видеозаписей, а также из объяснений, полученных от моих доверителей, имеются основания полагать, что <...> были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые находятся в непосредственной причинной связи с наступившими тяжкими последствиями», — объяснил адвокат суть дела.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Что говорят очевидцы о пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле»

Как пишет РИА Новости, в заявлении на имя Бастрыкина подчеркивается, что «Крокус» проектировали еще в 1998–1999 годах. По словам Трунова, с тех пор требования к пожарной безопасности существенно изменились, сейчас нормы предполагают «постоянные вложения существенных денег в новые системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку».

В заявлении, отправленном в СК, утверждается, что противопожарная водяная завеса и система дымоудаления «Крокуса» были в нерабочем состоянии. Пострадавшие в теракте также пишут, что в концертном зале «в течение нескольких секунд после начала пожара» загорелся занавес сцены. Защита считает, что это может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм: занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава.

В документе, кроме того, говорится, что кресла зрительного зала также загорелись «в течение нескольких секунд», в то время как они должны быть изготовлены из огнестойких материалов.

Какие предварительные выводы сделали в МЧС

25 марта глава МЧС Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина сказал, что системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле» сработали штатно.

«Здание было оборудовано системой противопожарной сигнализации, на момент пожара система сработала в штатном режиме», — сообщил он, добавив, что также сработала система пожаротушения.

По слова Куренкова, в систему автоматического пожаротушения входили четыре роботизированных ствола и система программного управления. Но потушить возникшее возгорание они не смогли из-за большой площади последнего, поскольку террористы использовали бензин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Что говорят Агаларовы о системах безопасности «Крокуса»

Владелец Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин заявляли РИА Новости, что все системы безопасности в «Крокусе» работали исправно, в том числе оповещение, и во всех пожарных гидрантах было давление.

Эмин Агаларов в эфире РБК заявил, что огнезащитная система в «Крокусе» «сработала максимально». Он отметил, что без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.

В интервью Forbes Эмин Агаларов рассказал, что получил звонок от одного из сотрудников «Крокуса» после начала теракта и сразу выехал на место трагедии.

«Минут через 40–45 после первых выстрелов я был уже у входа в „Крокус“. Это была ужасная картина: на улице уже были погибшие, мы через прострелянный террористами проем вошли в холл — тоже множество убитых», — рассказал Эмин.

По его словам, в это время еще не было ясно, остались ли террористы в здании, правоохранительные органы только начали прибывать к концертному залу.

«Грачев Роман, директор, сказал, что на четвертом этаже [находится] серверная и можно туда пробраться. Мы обошли зал по улице, оббежали, зашли в эвакуационные коридоры, через которые зрители покидали зал, попали в задымленные коридоры, дошли до четвертого этажа, нашли металлическую дверь, за которой были серверы, взламывали ее какое-то количество времени, потом к нам подоспел эмчеэсовец. Мы взяли у него топор, прорубились, отрубили кабели, вытащили серверную и сдали ее правоохранительным органам. <...> Мой отец тоже заходил в здание вместе с нами», — рассказал Эмин.

Отвечая на обвинения о якобы ненадлежащей работе систем пожаротушения и изначально неверной проектировке здания, он отметил, что перед вводом в эксплуатацию концертный зал прошел множество проверок.

«Ввод в эксплуатацию требует огромного количества прохождения инстанций — МЧС, пожарные, которые не всегда сразу принимают здание. Они дают предписания [с описанием], чего там не хватает: тамбура, железных дверей, систем дымоудаления, дают срок на устранение [недостатков]. Когда все устранено, по актам зафиксировано, функционирует, дают разрешение на ввод в эксплуатацию. Мы его получали в 2009 году. Не только в „Крокусе“, <...> проходят как плановые, так и внеплановые пожарные инспекции, которые могут прийти в любой момент, сделать общий обход, все проверить и дать предписание, что было не так, где не хватало огнетушителей, где были выявлены нарушения, на которые тоже дают время на устранение, и по акту принимаются заново.

Они снова приходят и снова проверяют. Мы эту процедуру проходили по много раз в год. Это револьвер на протяжении 15 лет. Говорить, что у нас не было систем пожаротушения, или она не работала, или мы ей не занимались, или мы сэкономили денег и не поставили ее, — это абсолютный бред», — отметил Эмин.

Он также напомнил, что на концерты в «Крокусе» приходили первые лица государства.

«Мало того, в здании, в которое приходят первые лица государства, поверьте мне, не может ничего не работать, их проверяют с ног до головы. И я туда ходил со своей семьей, со своими детьми, мой папа туда ходил на концерты, мама моя. Как мы можем халатно к этому относиться, если мы сами потребители этого объекта? Мы сами им пользуемся, я туда выходил на сцену много раз. Говорить о том, как владельцы Агаларовы халатно относились к залу и все профукали, — это как минимум несправедливо», — подчеркнул Эмин.

Сколько человек погибло в «Крокус Сити Холле»

По последним данным МЧС, во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека. Пострадавшими считаются 551 человек.

Пока достоверно неизвестно, сколько людей были убиты четверкой боевиков, а сколько погибли в результате пожара. Telegram-канал Baza сообщал, что большое количество жертв было обнаружено в туалетах и на эвакуационных лестницах: 28 тел, по данным канала, было найдено в одном из туалетов, 14 тел — на эвакуационной лестнице, 10 — в другом туалете.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стихийный мемориал возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта 22 марта 2024 года

Какое наказание может быть за нарушение требований пожарной безопасности

Максимальное наказание по ст. 219 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, предполагает лишение свободы на срок до семи лет. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и повлекших смерть двух и более лиц, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

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