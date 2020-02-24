Вооружённый мужчина попытался ограбить деревенский магазин в Польше, угрожая продавщице Зосе пистолетом. Женщине удалось отбиться с использованием швабры и грязной воды.
Грабитель зашёл в заведение, когда работница мыла полы. Он потребовал открыть кассу, однако сотрудница не испугалась и решила напасть сама. Она вылила на него воду и начала бить шваброй по голове. В результате преступник убежал, забрав лишь пачку сигарет,
Я решила, что атака — лучшая форма защиты, — прокомментировала продавщица инцидент.
В полиции рассказали, что начали расследование. Грабителю грозит до 12 лет тюремного заключения.
Как писал NEWS.ru, в ночь на пятницу, 21 февраля, трое неизвестных проникли в здание Национального банка Бельгии. Двоих из грабителей задержали, одному удалось скрыться вместе с деньгами.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен