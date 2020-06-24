Примерно 500 человек эвакуировали с московского рынка из-за угрозы взрыва

В среду, 24 июня, с территории Митинского радиорынка в Москве эвакуировали примерно 500 человек. Причиной произошедшего стало анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании. Об этом журналистам сообщили сотрудники городских экстренных служб.
Митинский радиорынок находится по адресу: Пятницкое шоссе, 18.
Неизвестные позвонили в оперативные службы и оставили анонимное сообщение об угрозе взрыва. В итоге из здания рынка эвакуировали примерно 500 человек, — передаёт ТАСС сообщение представителей экстренных служб.
Отмечается, что в настоящее время на место выехали кинологи. Они проведут проверку здания радиорынка на наличие заложенных там взрывных устройств.
Волна лжеминирований в России идёт с конца 2019 года. Неизвестные сообщают о взрывных устройствах, якобы заложенных в судах, торговых центрах, станциях метро, вокзалах, школах и детских садах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.
Как ранее передавал NEWS.ru, в российской столице 22 июня были эвакуированы люди из зданий четырёх судов после получения сообщений о якобы заложенных в них взрывных устройствах.
Сообщения о бомбах поступали на электронные почты Лефортовского, Коптевского, Головинского и Басманного судов.