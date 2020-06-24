Примерно 500 человек эвакуировали с московского рынка из-за угрозы взрыва

https://static.news.ru/photo/dfd5125c-b625-11ea-9a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mimimitino/vk.com

В среду, 24 июня, с территории Митинского радиорынка в Москве эвакуировали примерно 500 человек. Причиной произошедшего стало анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании. Об этом журналистам сообщили сотрудники городских экстренных служб.

Митинский радиорынок находится по адресу: Пятницкое шоссе, 18.

Неизвестные позвонили в оперативные службы и оставили анонимное сообщение об угрозе взрыва. В итоге из здания рынка эвакуировали примерно 500 человек, — передаёт ТАСС сообщение представителей экстренных служб.

Отмечается, что в настоящее время на место выехали кинологи. Они проведут проверку здания радиорынка на наличие заложенных там взрывных устройств.

Волна лжеминирований в России идёт с конца 2019 года. Неизвестные сообщают о взрывных устройствах, якобы заложенных в судах, торговых центрах, станциях метро, вокзалах, школах и детских садах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.

Как ранее передавал NEWS.ru, в российской столице 22 июня были эвакуированы люди из зданий четырёх судов после получения сообщений о якобы заложенных в них взрывных устройствах.

Сообщения о бомбах поступали на электронные почты Лефортовского, Коптевского, Головинского и Басманного судов.