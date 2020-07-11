При взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадали пять человек

https://static.news.ru/photo/ac3a2af2-c33d-11ea-8442-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52.mchs.gov.ru

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода выросло до пяти. Ранее сообщалось о трёх людях, получивших повреждения в результате ЧП.

Как отметили представители пресс-службы городской администрации, мужчину и женщину с травмами доставили в медицинские учреждения. Ещё три человека получили повреждения в лёгкой форме.

В результате взрыва бытового газа на данный момент пострадали пять человек. Информация об их состоянии постоянно уточняется, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

Как ранее писал NEWS.ru, взрыв газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде произошёл в ночь на 11 июля.

ЧП случилось в доме № 17 по улице Краснодонцев. Взрыв раздался на шестом этаже девятиэтажки. Пожар локализован на площади 10 кв. м, эвакуированы 124 жильца, спасены 11 человек.

В результате взрыва повреждены перегородки между квартирами и перекрытие между шестым и седьмым этажами, выбиты стёкла в квартирах и подъезде.