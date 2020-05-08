При пожаре в московской больнице умерла пациентка на ИВЛ

https://static.news.ru/photo/dbea6d36-876d-11ea-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стали известны подробности пожара в переоборудованном для лечения коронавируса корпусе больницы № 50 в Москве. На месте ЧП нашли тело женщины, которая, предположительно, была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Пациентке было 95 лет, вероятной причиной смерти стало термическое воздействие, передаёт МК.

По данным издания, после ликвидации возгорания возникла заминка, так как не было понятно, каким образом сотрудники правоохранительных органов могут попасть на место происшествия без защиты от COVID-19. В результате им выдали необходимую экипировку.

Пожар в больнице, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией, начался с возгорания в палате интенсивной терапии на первом этаже. Как писал NEWS.ru, по одной из версий, загорелся кислородный баллон, по другой — личные вещи пациента.