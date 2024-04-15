Новая поножовщина в Австралии: кто напал на священника во время проповеди?

Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press

Мужчина с ножом напал на священника во время проповеди и нанес ему множественные ножевые ранения. Что произошло в церкви восточного обряда в пригороде Сиднея, почему полиция боится бунтов, жив ли пострадавший священнослужитель, правда ли, что он поддерживает Россию?

Где произошло нападение на священника

Не менее четырех человек получили ножевые ранения при нападении на церковь Христа Доброго Пастыря в Уэйкли, западном пригороде города Сидней. Это стало вторым случаем нападения с ножом в Австралии за последние дни. Церковь Христа Доброго Пастыря относится к Ассирийской Церкви Востока, которая придерживается древнего восточно-сирийского обряда.

Момент нападения попал на видео. Преступник, вооруженный ножом, прошел прямо к епископу Мару (священнику) Мари Эммануэлю, который готовился к проповеди по ассирийской Библии, и начал наносить удары. Священнослужитель заметил его только в последний момент.

После нападения на преступника навалились и схватили прихожане. При этом он успел ранить нескольких из них, в том числе двух пожилых людей.

Что известно о нападавшем

Как пишет 9news, полиция Нового Южного Уэльса подтвердила, что нападавший был задержан, находится под стражей и дает показания.

Причины нападения на пока не называются. В соцсети X (Twitter) распространяется фотография предполагаемого преступника после задержания прихожанами: молодой человек в черной спортивной кофте, прижатый к полу и с заломленными за спину руками, улыбается в камеру.

В соцсетях распространился слух, что нападавший является мусульманином: якобы он закричал «Аллаху Акбар» («Бог велик»), когда наносил удары священнику. Официального подтверждения этой информации нет.

Что сейчас происходит в пригородах Сиднея

Как сообщает Sky News Australia, после задержания преступника прибывшей на место полицией Нового Южного Уэльса у церкви Христа Доброго Пастыря начала собираться толпа местных христиан.

По утверждению источников в соцсетях, собралось более 5000 человек. Они требовали выдать им преступника, чтобы устроить самосуд. Полиции пришлось задействовать дополнительные силы, чтобы удержать периметр вокруг церкви. В полицейских полетели кирпичи и камни, они ответили слезоточивым газом.

Источники в соцсетях утверждают, что полиции не удалось вывести нападавшего из церкви, и полицейские находятся там в осаде. По другим данным, его вывозили на машине скорой помощи, которую пыталась атаковать толпа.

В каком состоянии пострадавший священник, чем он известен

Пострадавшие получили ранения, не опасные для жизни, ими занимается скорая. Епископ Мар Мари Эммануэль остался жив, о его состоянии не сообщается. На одном из видео, опубликованных в X (Twitter), женщина, которая пытается помочь священнику, говорит, что он получил «ранение в глаз».

Как пишет Daily Mail, Мар Мари Эммануэль получил большую известность в соцсетях в 2021 году во время пандемии COVID-19 в Австралии. Священник ассирийской церкви критиковал жесткие австралийские антиковидные правила, которые называл «массовым рабством», и заявлял, что вакцины бесполезны от COVID-19, «надо просто жить нормальной жизнью».

Кроме того, Мар Мари Эммануэль поддерживал Палестину и совершил несколько поездок в сектор Газа. Как пишут в X (бывший Twitter), в своих проповедях священник часто критиковал современный западный мир, в том числе однополые браки и возможность смены пола (движение ЛГБТ признано в России экстремистским, деятельность запрещена), события в секторе Газа и поведение ООН. В ряде случаев священник обращался к России, называя ее «Великой Россией» и «моей драгоценной Россией».

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