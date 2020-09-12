Несовершеннолетнюю москвичку изнасиловал таксист

16-летняя жительница Москвы заявила, что её изнасиловал таксист. Девочка рассказала о случившемся матери, которая решила написать заявление в полицию.
Подросток ехала домой из аквапарка. Водитель надругался над ней в салоне автомобиля,
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Казани 32-летний водитель эвакуатора прикинулся сотрудником ГИБДД, спас девочку от бродячих собак, а после изнасиловал её.
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