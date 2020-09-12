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Несовершеннолетнюю москвичку изнасиловал таксист

14:50, 12 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

16-летняя жительница Москвы заявила, что её изнасиловал таксист. Девочка рассказала о случившемся матери, которая решила написать заявление в полицию.

Подросток ехала домой из аквапарка. Водитель надругался над ней в салоне автомобиля, передаёт РЕН ТВ.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Казани 32-летний водитель эвакуатора прикинулся сотрудником ГИБДД, спас девочку от бродячих собак, а после изнасиловал её.

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