Несовершеннолетнюю москвичку изнасиловал таксист

https://static.news.ru/photo/b8266860-f4ef-11ea-9434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

16-летняя жительница Москвы заявила, что её изнасиловал таксист. Девочка рассказала о случившемся матери, которая решила написать заявление в полицию.

Подросток ехала домой из аквапарка. Водитель надругался над ней в салоне автомобиля, передаёт РЕН ТВ.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Казани 32-летний водитель эвакуатора прикинулся сотрудником ГИБДД, спас девочку от бродячих собак, а после изнасиловал её.