Летевший в Уфу самолёт экстренно сел в Петербурге

https://static.news.ru/photo/ee62dcc0-6bc2-11eb-8405-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт отправления по техническим причинам, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Экипаж рейса 6413 Санкт-Петербург — Уфа принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам, — говорится в сообщении.

Лайнер сел в аэропорту Пулково в 19:00. Всех пассажиров планируется пересадить на резервный борт, который отправится после 20:00.

Компания пообещала предоставить пассажирам услуги по «федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании». Подробности случившегося в организации не сообщили, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее авиалайнер Airbus A320, который после взлёта подал сигнал тревоги и развернулся в Шереметьево, успешно приземлился. Самолёт, выполняющий рейс Москва — Амстердам, подал сигнал тревоги. Экипаж судна сообщил о частичном отказе системы радиосвязи, было принято решение о возвращении в Шереметьево. Сигнал о неполадках поступил спустя 20 минут после взлёта, когда самолёт находился на высоте восемь тысяч метров.