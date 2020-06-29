Квартира загорелась в московской многоэтажке

https://static.news.ru/photo/97b32546-ba39-11ea-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар начался в 22-этажном доме на западе столицы. Из одной из квартир идёт густой чёрный дым.

Инцидент произошёл в доме 11 по Филёвскому бульвару, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Спасатели присвоили возгоранию второй номер сложности по пятибалльной шкале.

Как писал NEWS.ru, также 29 июня в Москве в доме 3 на улице Проходчиков произошёл взрыв. Жильцов из здания эвакуировали. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Позднее экстренные службы сообщили о семи травмированных.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 150 кв. м. По предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетонировать газовоздушная смесь. В результате взрыва были повреждены межквартирная перегородка и остекление двух квартир.

Очевидцам удалось снять на видео момент взрыва в жилом доме.