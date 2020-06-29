Квартира загорелась в московской многоэтажке

Пожар начался в 22-этажном доме на западе столицы. Из одной из квартир идёт густой чёрный дым.
Инцидент произошёл в доме 11 по Филёвскому бульвару,
Как писал NEWS.ru, также 29 июня в Москве в доме 3 на улице Проходчиков произошёл взрыв. Жильцов из здания эвакуировали. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Позднее экстренные службы сообщили о семи травмированных.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 150 кв. м. По предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетонировать газовоздушная смесь. В результате взрыва были повреждены межквартирная перегородка и остекление двух квартир.
Очевидцам удалось снять на видео момент взрыва в жилом доме.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен