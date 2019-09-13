https://static.news.ru/photo/4afb54ac-d651-11e9-a486-fa163e074e61_660.jpg Фото: 39.мвд.рф

Прогулочный электромобиль при резком повороте опрокинулся на променаде города Зеленоградска Калининградской области. Он ударился о металлический забор и рухнул на пляж, сообщила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

По её словам, в результате инцидента все живы, но одна женщина получила сильный ожог от аккумуляторной кислоты и сейчас находится в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости .

В настоящий момент на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Свою роль мог сыграть сильный боковой ветер, но во всём сейчас разбираются следователи, — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее News.ru писал, что врачи рассказали о состоянии пострадавших, которые ранее попали в ДТП с участием электромобиля Tesla и эвакуатора «ГАЗель» на МКАД.