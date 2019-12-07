https://static.news.ru/photo/8e6fffee-1927-11ea-8f3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Врачи прооперировали двоих из девяти детей, пострадавших от наезда автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил завотделением травматологии Нижегородской областной детской клинической больницы Иосиф Шарипов.

Мальчик 15 лет с переломами обеих костей голени прооперирован и переведён в отделение интенсивной терапии. Второй ребёнок с обширной раной бедра также прооперирован, — цитирует Шарипова ТАСС.

По словам медика, у одной девочки зафиксирован перелом лучевой кости, но операция ей не потребовалась. Остальные пострадавшие в ДТП дети получили сотрясения головного мозга и ушибы мягких тканей.

Через две недели все будут выписаны, кто-то, может быть, раньше, — уверен Иосиф Шарипов.

В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода в свою очередь сообщили, что с пострадавшими будут работать психологи МЧС и регионального психологического центра.

Как писал News.ru, ДТП произошло 7 декабря в 17:30 в центре Нижнего Новгорода. В числе пострадавших оказались 11 детей, которые шли по тротуару, а ведущая их в театр учительница погибла. Всего травмы получили 13 человек. По факту аварии следствие завело уголовное дело.

Водитель автомашины, спровоцировавший ДТП, ранее был лишён прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз он отказался проходить медэкспертизу.