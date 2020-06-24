Полиция в Красноярске устроила погоню за человеком на электросамокате

https://static.news.ru/photo/651ab140-b5e2-11ea-b238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

На территории Красноярска сотрудники полиции на мотоциклах с мигалками устроили погоню за мужчиной, управляющим электросамокатом. Местные жители сняли кадры с попытками догнать и задержать «гонщика» на мобильные телефоны и выложили кадры в Сеть.

Зафиксированный красноярцами фрагмент погони произошёл на Николаевском мосту. На кадрах видно, как один из полицейских на мотоцикле прямо на ходу тянется рукой к предполагаемому злоумышленнику. Правоохранитель пытается то ли схватить уезжающего от блюстителей закона мужчину, то ли толкнуть его.

Местные жители нашли этот эпизод комичным. Многие из них выложили запись в Instagram-сторис и сопроводили комментарии к ней многочисленными смайликами.

y_blondi/instagram.com

Представители красноярского ГИБДД пообещали немногим позже прокомментировать произошедший инцидент, передаёт NGS24.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле соцсетях появилось видео, на котором сотрудник ГИБДД в Ростове преследует инвалида-колясочника.

Мужчина просил милостыню на проезжей части проспекта Стачки в то время, когда горел красный сигнал светофора. Тем самым он нарушал ПДД и создавал угрозу своему здоровью.

Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Сотрудник ДПС догнал нарушителя.