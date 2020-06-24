Четыре человека оказались под завалами при обрушении тоннеля в Болгарии

https://static.news.ru/photo/e8895df6-b5fb-11ea-ad6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Автомагистраль «Струма»

В среду, 24 июня, в болгарском городе Благоевград произошло обрушение в тоннеле «Железница» на магистрали «Струма». В результате ЧП под завалы оказались четыре человека. Двоих пострадавших доставили в местную больницу.

Известно, что обрушение случилось в левой трубе тоннеля возле южного выхода.

Местные СМИ сообщили, что на место происшествия прибыл мэр города и областной губернатор. Также в скором времени туда должна прибыть региональный министр Петя Абрамова.

Возле обрушившегося тоннеля скопилось много пожарных машин. Также на месте ЧП работают полицейские и сотрудники скорой помощи.

В день происшествия инцидент прокомментировал министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев. Он назвал случившееся трагедией и сказал, что все пострадавшие в результате обрушения выжили, сообщает агентство БГНЕС.

Тоннель по плану должен быть проложен на расстоянии в два километра для соединения южной и северной сторон города. На данный момент с каждой стороны проложено по 400 метров.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Москве из-за загоревшегося автомобиля перекрыто движение в Северо-Западном тоннеле. Инцидент произошёл на проспекте Маршала Жукова.

В результате аварии никто не пострадал.