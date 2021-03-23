Зюганов спрогнозировал дату нового дефолта в России

https://static.news.ru/photo/8493cf04-8ba0-11eb-9854-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: kprf/vk.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил о новых экономических проблемах, которые ожидают Россию.

По его словам, сообщения об очередном росте цен появляются «чуть ли не ежедневно», а все эти процессы проходят на фоне катастрофической «продуктовой инфляции».

Возникает ощущение, что происходящее — это только начало лавинообразного обрушения российской экономики. В воздухе буквально витают те же тревожные ожидания, что и весной 1998 года, — за полгода до дефолта, — заявил политик в своём Telegram-канале.

Зюганов считает, что выходом из ситуации послужат озвученные КПРФ предложения.

Как писал NEWS.ru, ранее Зюганов написал в Telegram, что считает целесообразным обложить повышенным налогом «подозрительно богатых» россиян. Политик таким образом отреагировал на сообщения о появлении новых критериев получения выплаты на детей от трёх до семи лет.

Кроме того, лидер КПРФ заявил, что с 2014 года реальные доходы россиян рухнули на 10,6%. По его словам, жители России продолжают беднеть, а виноваты во всём олигархи, которые не хотят платить налоги.