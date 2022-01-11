Блокировку «Северного потока — 2» назвали неэффективной

Эксперт Крис Миллер отметил в колонке для издания Foreign Affairs, что возможная блокировка запуска газопровода «Северный поток — 2» не причинит ущерба российской экономике. По его словам, в нынешних условиях наблюдается избыток пропускной мощности газопроводов и объём продаж российского газа в Европу остаётся неизменным.

Если «Северный поток — 2» закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам, — заявил Миллер.

По его словам, отдельные члены конгресса «зациклены» на блокировании российского газопровода, однако это может рассматриваться Кремлём как свидетельство неготовности США к повышению ставок и введения более серьёзных экономических санкций.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что США могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против «Северного потока — 2», и это может оказаться опасной авантюрой. По его словам, санкции против российского газопровода обусловлены скорее меркантилизмом и протекционизмом, нежели соображениями национальной безопасности.

Ранее стало известно, что сертификация «Северного потока — 2» была приостановлена, поскольку газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что правительство ФРГ всегда придерживалось точки зрения, что все энергетические проекты в стране должны отвечать европейским требованиям.