Жириновский заявил, что Госдуме нужно новое здание

https://static.news.ru/photo/a7c308b8-cc5c-11ea-b782-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что старое здание Государственной думы пришло в негодность и его лучше не ремонтировать.

По словам политика, фундамент старого здания на Охотном Ряду превратился в песок. Он также отметил, что некоторые депутаты вынуждены делить кабинет со своими помощниками.

Последний раз здание было отремонтировано 30 лет назад. В 2019 году в фундаменте обнаружили пустоты. На ремонт здания было выделено 700 млн рублей, однако позже средства решили потратить на иные цели, а ремонт отложить, сообщает портал «Царьград».

Владимир Жириновский призвал депутатов на закрытом собрании весенней сессии Госдумы помочь председателю Вячеславу Володину с обращением к президенту России Владимиру Путину о необходимости строительства нового здания.

Лидер ЛДПР отметил, что новое здание должно быть нормальным, в нём должны быть хороший кабинет для приёма посетителей, кухня, туалет и комната отдыха. Кроме того, «депутат должен сидеть так, чтобы в двух метрах вокруг него ничего не было».

Предполагается, что на время ремонта депутаты будут работать в Доме Союзов на Большой Дмитровке. Владимир Жириновский считает, что новое здание возможно построить за полтора года.

Как писал NEWS.ru ранее, в конце 2018 года Управление делами президента заключило новый контракт на проект реконструкции комплекса зданий Госдумы с компанией Михаила Посохина «Моспроект-2». Тогда планировалось добавить ресторан, столовую и два кафе, а также магазин-кулинарию. Кроме того, были планы отремонтировать зал заседаний и крышу, на которой собирались надстроить стеклянный купол.

Здание Госдумы на Охотном Ряду является памятником конструктивизма, построенным в 1930-е как дом Совета труда и обороны.