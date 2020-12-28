А жильё вряд ли подешевеет: строительное лобби устроило арматурный набат

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода. Дело в том, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам изучить жалобу застройщиков жилья из-за роста цен на арматуру. В настоящее время ФАС России наблюдает рост цен на рынке металлопродукции, в том числе, арматуру. Для установления обоснованности таких цен ведомство проводит расследование. Эксперты объясняют, что о рынке жилья в высших эшелонах власти много говорят потому, что застройщики — весьма обеспеченные компании и могут при необходимости оперативно достучаться до членов правительства, и пролоббировать свои интересы. Вот почему строительному бизнесу легче просить помощи в кризис.

Замглавы службы предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров, цитирует письмо заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского Минпромторгу РБК.

Так, если экспортная пошлина на лом будет введена в размере 15% от стоимости (но не менее $49/€45 за тонну), то стальная заготовка (сырье для производства арматуры) будет облагаться пошлиной 13% (не менее $73 за тонну), а сама арматура — 12% (не менее $78 за тонну).

Как рассказали NEWS.ru в ФАС, поскольку российская металлургическая отрасль является экспортоориентированной, металлопроизводители при формировании цен учитывают не только себестоимость производства металла, но и экспортную альтернативу готовой продукции. В этой связи существуют риски, что введение экспортной пошлины на сырьё может не привести к прогнозируемому результату — снижению цен на готовую металлопродукцию.

Ранее ФАС России также проводила анализ ситуации на рынке лома, и пришла к выводу, что ситуация в России принципиально не отличается от мировой, а также от ситуации на более высоких переделах металлургического производства. В такой ситуации, ФАС полагает, что введение экспортных пошлин лишь на один из этапов металлургического производства может привести к перераспределению прибыли от ломозаготовки к металлургическим заводам, а на ценах на арматуру и другой прокат на внутреннем рынке принципиально не отразится.

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Не лучшая идея

Для ясности, в современном домостроении значительную часть себестоимости составляет арматура (металл), которая является существенной частью бетонных конструкций. Её себестоимость вслед за ростом мировых цен на сталь, выросла, по оценкам анлитиков, уже 30%.

Но в московском областном отделении «Опора России» (ОР), считают, что кроме «фасовских» инициатив есть и другие. Например, оптимальнее было бы поменять градостроительную политику и перейти к малоэтажному, или ещё лучше, частному жилью. В «ОР» советуют, прежде всего запретить строить многоэтажки в «чистом поле», вне предела больших городов.

Озабоченность чиновников стройиндустрией понятна. Потому что она традиционно является драйвером развития и существования огромного количества смежных отраслей — от бытовой химии до мебельной промышленности. Потому что это социально чувствительная тема для огромного числа граждан страны, все ещё живущих в «не совсем современных условиях». А также, в силу огромного объёма и прямого интереса банков в ипотечном кредитовании, — говорят эксперты «Опора России».

По их мнению, следует более оперативно и энергично использовать изменение экспортных и импортных пошлин на различные товарные позиции как основной элемент регулирования многих экономических процессов. Действующие же сегодня регламенты слишком сложны для оперативного принятия решений.

ФАС решила привязать сталь к жилью, так как жалобу подали московские застройщики в связи с повышением цен на арматуру на 50%, поясняет доцент Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС Олег Филиппов. Вопрос эффективности идеи пошлины — риторический, полагает он. Ведь по итогам анализа рынка металлопродукции ФАС так и не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства и нерыночного ценообразования.

Рекомендательные меры об увеличении пошлин можно назвать скорее популистскими. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе они не окажут значительного влияния на снижение цен на жилье. В ближайшее время незначительный отскок цен назад возможен, но не факт. Олег Филиппов доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС

Слабые места инициативы ФАС в том, что вряд ли кто-то сейчас задумывается над следующими вопросами. Не потеряют ли наши металлурги внешние рынки в результате ввода таможенных пошлин? Как сдерживание цен отразится на металлургической отрасли? Не приведёт ли это к сокращению производства металлопродукции в России в силу её невыгодности? Спасая одну отрасль, надо думать, не загубит ли это другую, и какими последствиями может быть чревато, указывает эксперт РАНХиГС.

Но, честно говоря, лично я какого-то кризиса на рынке жилья не вижу. В отличие от других отраслей, строительная отрасль не прекращала работать в пандемию и в настоящий момент, несмотря на текущую конъюнктуру и снижение доходности, продолжает эффективно работать. Снижение ключевой ставки, как главного барометра ипотечного кредитования, и льготная ипотека по господдержке в значительной мере поддержали отрасль в период пандемии. После окончания пандемии строительная отрасль сможет одной из первых показать значительный рост и увеличение продаж квартир, — подчёркивает доцент ИФУР РАНХиГС.

Сергей Булкин/NEWS.ru

О ценах на жильё

Экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода, на взгляд доцента кафедры мировой экономики экономического факультета РУДН Натальи Дюжевой, не снизят цены на жильё и не смогут существенно затормозить их рост.

Стоимость жилищного строительства, и, как следствие цена квадратного метра, очень сильно различается, часто носит индивидуальный характер (что за здание — панель, монолит или др., регион, населённый пункт, участок земли, обязательства застройщика, т.н. «представительские» расходы, и пр.). Возможно, сдерживание цен на арматуру за счёт экспортных пошлин, будет иметь значение в регионах с дешёвой рыночной стоимостью жилья, или для возможности завершения строительства объектов в срок и в пределах смет застройщиками, допускает Дюжева. Надо иметь ввиду, отмечает аналитик, что материалы и строительные работы составляют около 70% в затратах застройщика, арматура — лишь часть этих затрат, а цены квадратного метра жилья от себестоимости строительства по материалам зависят не так сильно.

В настоящее время, рост цен на жильё обусловлен падением рубля, в результате которого появляется желание сохранить сбережения в объектах недвижимости, и, в наибольшей степени снижением ставки по ипотеке до 6%. Застройщики (например, в Москве и ближайшем Подмосковье) повысили цены и «нивелировали» снижение ипотечных платежей стоимостью жилья. Другими словами, минимум на ту сумму, которая экономится на ипотеке, и выросла стоимость жилья. Наталья Дюжева доцент кафедры мировой экономики экономического факультета РУДН доцент кафедры мировой экономики экономического факультета РУДН

Снижают конкурентоспособность России

Также надо понимать, напоминает специалистка, что экспортные пошлины снижают конкурентоспособность России на мировом рынке. Обычно крупнейшие производители стали и металлургической продукции сталкиваются с высокими ввозными пошлинами, а также с дополнительными антидемпинговыми пошлинами в странах импорта.

К сведению, в России объём производства стали в январе — сентябре 2020 года составил 52,5 млн т (-2,9% г/г). По итогам 2020 года ожидается снижение металлургического производства в сопоставимых ценах на 3% г/г. При этом неоднозначная ситуация складывается на внутреннем рынке потребления стали, кроме того стоит учитывать конкуренцию на мировом рынке и позиции крупнейших игроков.

Так, относительно недавно ( в 2016 г.) страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит Россия, приняли решение о введении антидемпинговой пошлины на прутки (металлическую арматуру) из Украины. И фактически или косвенно это никак значительно не поваляло на рынок жилья.

В связи с этим, причина по которой решили облагать именно сталь экспортной пошлиной в условиях серьезной конкуренций на мировом рынке — остается загадкой, — говорит эксперт РУДН.

И всё же строительной отрасли легче чем многим другим. Так, с весны 2020 года усилия государства направлены на стимулирование интенсивности строительства и поддержание строительных компаний, в том числе за счёт воздействия на спрос (снижение ипотечной ставки на новостройки). В ближайшее же время рынок недвижимости будет сопоставим, или показывать небольшой рост по сравнению, с 2019 года, полагают опрошенные экономисты.