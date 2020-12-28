А жильё вряд ли подешевеет: строительное лобби устроило арматурный набат

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода. Дело в том, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам изучить жалобу застройщиков жилья из-за роста цен на арматуру. В настоящее время ФАС России наблюдает рост цен на рынке металлопродукции, в том числе, арматуру. Для установления обоснованности таких цен ведомство проводит расследование. Эксперты объясняют, что о рынке жилья в высших эшелонах власти много говорят потому, что застройщики — весьма обеспеченные компании и могут при необходимости оперативно достучаться до членов правительства, и пролоббировать свои интересы. Вот почему строительному бизнесу легче просить помощи в кризис.
Замглавы службы предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров,
Так, если экспортная пошлина на лом будет введена в размере 15% от стоимости (но не менее $49/€45 за тонну), то стальная заготовка (сырье для производства арматуры) будет облагаться пошлиной 13% (не менее $73 за тонну), а сама арматура — 12% (не менее $78 за тонну).
Как рассказали NEWS.ru в ФАС, поскольку российская металлургическая отрасль является экспортоориентированной, металлопроизводители при формировании цен учитывают не только себестоимость производства металла, но и экспортную альтернативу готовой продукции. В этой связи существуют риски, что введение экспортной пошлины на сырьё может не привести к прогнозируемому результату — снижению цен на готовую металлопродукцию.
Ранее ФАС России также проводила анализ ситуации на рынке лома, и пришла к выводу, что ситуация в России принципиально не отличается от мировой, а также от ситуации на более высоких переделах металлургического производства. В такой ситуации, ФАС полагает, что введение экспортных пошлин лишь на один из этапов металлургического производства может привести к перераспределению прибыли от ломозаготовки к металлургическим заводам, а на ценах на арматуру и другой прокат на внутреннем рынке принципиально не отразится.
Не лучшая идея
Для ясности, в современном домостроении значительную часть себестоимости составляет арматура (металл), которая является существенной частью бетонных конструкций. Её себестоимость вслед за ростом мировых цен на сталь, выросла, по оценкам анлитиков, уже 30%.
Но в московском областном отделении «Опора России» (ОР), считают, что кроме «фасовских» инициатив есть и другие. Например, оптимальнее было бы поменять градостроительную политику и перейти к малоэтажному, или ещё лучше, частному жилью. В «ОР» советуют, прежде всего запретить строить многоэтажки в «чистом поле», вне предела больших городов.
Озабоченность чиновников стройиндустрией понятна. Потому что она традиционно является драйвером развития и существования огромного количества смежных отраслей — от бытовой химии до мебельной промышленности. Потому что это социально чувствительная тема для огромного числа граждан страны, все ещё живущих в «не совсем современных условиях». А также, в силу огромного объёма и прямого интереса банков в ипотечном кредитовании, — говорят эксперты «Опора России».
По их мнению, следует более оперативно и энергично использовать изменение экспортных и импортных пошлин на различные товарные позиции как основной элемент регулирования многих экономических процессов. Действующие же сегодня регламенты слишком сложны для оперативного принятия решений.
ФАС решила привязать сталь к жилью, так как жалобу подали московские застройщики в связи с повышением цен на арматуру на 50%, поясняет доцент Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС Олег Филиппов. Вопрос эффективности идеи пошлины — риторический, полагает он. Ведь по итогам анализа рынка металлопродукции ФАС так и не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства и нерыночного ценообразования.
Рекомендательные меры об увеличении пошлин можно назвать скорее популистскими. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе они не окажут значительного влияния на снижение цен на жилье. В ближайшее время незначительный отскок цен назад возможен, но не факт.
Слабые места инициативы ФАС в том, что вряд ли кто-то сейчас задумывается над следующими вопросами. Не потеряют ли наши металлурги внешние рынки в результате ввода таможенных пошлин? Как сдерживание цен отразится на металлургической отрасли? Не приведёт ли это к сокращению производства металлопродукции в России в силу её невыгодности? Спасая одну отрасль, надо думать, не загубит ли это другую, и какими последствиями может быть чревато, указывает эксперт РАНХиГС.
Но, честно говоря, лично я какого-то кризиса на рынке жилья не вижу. В отличие от других отраслей, строительная отрасль не прекращала работать в пандемию и в настоящий момент, несмотря на текущую конъюнктуру и снижение доходности, продолжает эффективно работать. Снижение ключевой ставки, как главного барометра ипотечного кредитования, и льготная ипотека по господдержке в значительной мере поддержали отрасль в период пандемии. После окончания пандемии строительная отрасль сможет одной из первых показать значительный рост и увеличение продаж квартир, — подчёркивает доцент ИФУР РАНХиГС.
О ценах на жильё
Экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода, на взгляд доцента кафедры мировой экономики экономического факультета РУДН Натальи Дюжевой, не снизят цены на жильё и не смогут существенно затормозить их рост.
Стоимость жилищного строительства, и, как следствие цена квадратного метра, очень сильно различается, часто носит индивидуальный характер (что за здание — панель, монолит или др., регион, населённый пункт, участок земли, обязательства застройщика, т.н. «представительские» расходы, и пр.). Возможно, сдерживание цен на арматуру за счёт экспортных пошлин, будет иметь значение в регионах с дешёвой рыночной стоимостью жилья, или для возможности завершения строительства объектов в срок и в пределах смет застройщиками, допускает Дюжева. Надо иметь ввиду, отмечает аналитик, что материалы и строительные работы составляют около 70% в затратах застройщика, арматура — лишь часть этих затрат, а цены квадратного метра жилья от себестоимости строительства по материалам зависят не так сильно.
В настоящее время, рост цен на жильё обусловлен падением рубля, в результате которого появляется желание сохранить сбережения в объектах недвижимости, и, в наибольшей степени снижением ставки по ипотеке до 6%. Застройщики (например, в Москве и ближайшем Подмосковье) повысили цены и «нивелировали» снижение ипотечных платежей стоимостью жилья. Другими словами, минимум на ту сумму, которая экономится на ипотеке, и выросла стоимость жилья.
Снижают конкурентоспособность России
Также надо понимать, напоминает специалистка, что экспортные пошлины снижают конкурентоспособность России на мировом рынке. Обычно крупнейшие производители стали и металлургической продукции сталкиваются с высокими ввозными пошлинами, а также с дополнительными антидемпинговыми пошлинами в странах импорта.
К сведению, в России объём производства стали в январе — сентябре 2020 года составил 52,5 млн т (-2,9% г/г). По итогам 2020 года ожидается снижение металлургического производства в сопоставимых ценах на 3% г/г. При этом неоднозначная ситуация складывается на внутреннем рынке потребления стали, кроме того стоит учитывать конкуренцию на мировом рынке и позиции крупнейших игроков.
Так, относительно недавно ( в 2016 г.) страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит Россия, приняли решение о введении антидемпинговой пошлины на прутки (металлическую арматуру) из Украины. И фактически или косвенно это никак значительно не поваляло на рынок жилья.
В связи с этим, причина по которой решили облагать именно сталь экспортной пошлиной в условиях серьезной конкуренций на мировом рынке — остается загадкой, — говорит эксперт РУДН.
И всё же строительной отрасли легче чем многим другим. Так, с весны 2020 года усилия государства направлены на стимулирование интенсивности строительства и поддержание строительных компаний, в том числе за счёт воздействия на спрос (снижение ипотечной ставки на новостройки). В ближайшее же время рынок недвижимости будет сопоставим, или показывать небольшой рост по сравнению, с 2019 года, полагают опрошенные экономисты.