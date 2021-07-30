«Заплатят больше»: аналитик предрёк ЕС потери из-за отказа от газа из РФ
Попытки Европейского союза отказаться от российского газа обернутся финансовыми потерями и нанесут ущерб потребителям. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».
Европе невыгодно
Покажите свою решимость — заплатите больше на $100–150 за тысячу кубов, — сказал Фролов.
Ранее сообщалось, что бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен предложил странам Запада подумать над будущим «Северного потока — 2». Он заявил, что надо найти способ превратить проект в пиррову победу Москвы. Эллеманн-Йенсен считает, что для реализации его предложения и снижения угрозы зависимости от российского газа следует как можно быстрее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.
Другое его предложение заключается в закупке у США сжиженного газа, это стало бы альтернативой «Северному потоку — 2». Общая энергетическая политика Европы в отношении газа также могла бы оказать давление на Москву, подчеркнул Эллеманн-Йенсен.