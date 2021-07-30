«Заплатят больше»: аналитик предрёк ЕС потери из-за отказа от газа из РФ

Попытки Европейского союза отказаться от российского газа обернутся финансовыми потерями и нанесут ущерб потребителям. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Европе невыгодно отказываться от российского газа, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, европейским странам достаточно перестать заключать с Россией контракты на поставку топлива, но никто этого не делает.

Покажите свою решимость — заплатите больше на $100–150 за тысячу кубов, — сказал Фролов.

Ранее сообщалось, что бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен предложил странам Запада подумать над будущим «Северного потока — 2». Он заявил, что надо найти способ превратить проект в пиррову победу Москвы. Эллеманн-Йенсен считает, что для реализации его предложения и снижения угрозы зависимости от российского газа следует как можно быстрее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

Другое его предложение заключается в закупке у США сжиженного газа, это стало бы альтернативой «Северному потоку — 2». Общая энергетическая политика Европы в отношении газа также могла бы оказать давление на Москву, подчеркнул Эллеманн-Йенсен.