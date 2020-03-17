На фоне продовольственного ажиотажа в связи с пандемией коронавируса и возможным переходом на карантин многих социальных групп населения NEWS.ru решил проанализировать существующий товарный запас свежемороженой рыбы и рыбных консервов как продуктов длительного хранения. Надолго ли их хватит при наступлении глобального дефицита — в материале нашего портала.

Согласно данным агентства «Рыбсеть», эксперты которого подсчитали для NEWS.ru данные по запасам рыбы, сейчас на российских складах находится около 75 млн банок рыбных консервов всех видов рыб, которых хватит примерно на 2 месяца штатного потребления.

Всего в России выпускается порядка 550 млн банок рыбных консервов в год, причём здесь наша страна не зависит от поставок из других государств, пояснила руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова. Импортозамещение в этом сегменте составляет порядка 95%.

Кроме этого, российские предприятия экспортируют порядка 20% своей продукции за рубеж, главным образом в страны ЕАЭС. Торговые сети держат на складах примерно двухмесячный запас рыбных консервов, которые имеют длительный срок хранения — до 12 месяцев. Ещё примерно месячный запас консервов, как правило, хранится на складах самих производителей в ожидании отгрузки.

Рыбоконсервные заводы в России пока что работают в обычном режиме, и в случае резкого увеличения спроса в принципе могут нарастить выпуск своей продукции, поскольку необходимого рыбного сырья у них хватает. Полина Кирова руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» руководитель аналитического агентства «Рыбсеть»

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Сложнее выглядит ситуация со свежемороженой рыбой, которая может храниться в морозилке бытовых холодильников около 6 месяцев при температуре минус 20 ºC. Такая продукция занимает много места по объёму, а холодильные мощности большого числа сетей ограничены и не позволяют хранить одновременно больше ежемесячного запаса свежемороженого минтая, трески, горбуши, пикши, наваги и другой рыбы эконом-сегмента.

Сейчас товарные остатки свежемороженой рыбы на складах в сумме составляют не более 100-110-ти тысяч тонн. Ежегодно Россия производит 2,9 млн тонн мороженой рыбы, причём в 2019 году её производство упало почти на 4%. При этом порядка 60% этой продукции отправляется на экспорт в Китай, Корею, Японию и страны ЕС.

В последние годы свежемороженая рыба без головы постепенно теряла спрос, уступая место рыбной продукции глубокой переработки — филе, фаршу и стейкам, отсюда и снижение её производства, отметила Кирова. Вместе с тем мороженая рыба наряду с рыбными консервами входит в США и во многих странах Европы в перечень товаров и продуктов первой необходимости, которыми люди стараются запастись впрок на случай вынужденной изоляции.

В случае объявления чрезвычайной ситуации и роста ажиотажа из-за пандемии коронавируса государство может ликвидировать дефицит мороженой рыбной продукции, предписав рыбакам отгружать больше выловленной и замороженной на борту траулеров дикой рыбы на внутренний рынок. Учитывая, что в самом Китае последние два месяца рыбоперерабатывающие предприятия из-за карантина работают с перебоями и принимают российскую рыбу с задержками, такой вариант мог бы устроить всех.

Однако не стоит запасаться впрок свежей или охлажденной рыбой, а также рыбными пресервами, которые имеют короткий срок хранения. Для антикризисного продуктового набора лучше подойдут замороженные рыбные полуфабрикаты, те же консервы или заморозка, а также икра минтая, трески или сиговых видов рыб.

По информации агентства, начиная с марта всё больше покупателей предпочитают приобретать товары в небольших магазинах с малым потоком клиентов, считая, что в этом случае у них меньше шансов заразиться коронавирусом. При этом процент клиентов в защитных масках в российских магазинах не превышает 2-3%. Для сравнения, в магазинах Японии он составляет 95%.