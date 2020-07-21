Президент Путин внезапно отказался от амбициозных планов для РФ ворваться в топ-5 самых мощных стран. Так сказал нам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Владимир Владимирович предполагает, а боги истории решают. Но что же произошло? Куда теперь «откатится» Необъятная. Давайте попробуем в этом разобраться.

Основной спикер Красной Площади заявил о том, что корректировка сроков достижения национальных целей, в том числе по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году, а не к 2024 году, потребовалась в связи с неблагоприятными условиями, которые складываются в последнее время.

Действительно, конъюнктура международно-экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с чем связано то, что в национальных целях развития РФ до 2030 года отсутствует такой параметр, как достижение цели вхождения РФ в ТОП-5 экономик мира.

Напоминаем, что в 2019 году цель для России войти в пятерку наиболее развитых экономик мира Путин назвал абсолютно решаемой. Президент указывал, что Россия на тот момент занимала шестое место и немного отставала от Германии.

Согласно новому указу лидера России, в число национальных целей должны входить: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

К 2030 году, по задумке Владимира Путина, наша страна должна войти в десятку ведущих держав мира по качеству общего образования и по объёму научных исследований и разработок, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего образования. Еще одной целью ставится увеличение до 15% доли россиян, участвующих в волонтерской деятельности. Также к 2030 году должны быть улучшены жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, а объём жилищного строительства должен увеличиться не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не за тем мы погнались

В ближайшие несколько лет мы не откатимся с 6-го места в мире по объёму ВВП, по паритету покупательной способности, так как следующие за нами Индонезия и Бразилия отстают на 15-20%, утешает председатель Совета Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Но вместе с тем, «догнать и перегнать» Германию и переместиться на столь желанное 5-е место в мире в ближайшее время также не представляется возможным, убеждён собеседник NEWS.ru.

Если бы не мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, Россия, исходя из итогов развития в 2019 году, имела реальные шансы занять 5-е место в мире по размеру экономики в течение 3-5 лет. Владимир Гамза председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике

По мнению этого специалиста, ради достижения «смутного объекта желания» следует во что бы то ни стали поменять стратегическую цель экономического развития страны. А это значит, указывает Гамза, нам необходимо перестать гоняться за абсолютно формальным пятым местом в мире по количественному показателю уровня экономики (определяемого, прежде всего, количеством населения), а перейти к росту качественного показателя (объему ВВП по ППС (по паритету покупательной способности) на душу населения), по которому мы сегодня занимаем лишь 50-е место в мире.

Сергей Булкин/NEWS.ru

К сожалению, подчёркивает деятель ТПП, «последние 30 лет РФ имела отстающий рост темпами в 1,5 раза ниже общемировых, что и выбросило нас на 50-е место в мире по ключевому показателю состояния экономики».

Необходимое наращивание показателя ВВП по ППС на душу населения достижимо лишь при условии роста российской экономики темпами в 1,5 выше общемировых. Если при этом мы обеспечим еще и рост населения, то, естественно, по объему ВВП Россия обязательно займет вожделенное пятое место в мире, — сказал эксперт.

Единственное, спешит добавить доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, «всё-таки нынешний экономический кризис — пока далёк от завершения». Именно поэтому, отмечает он, пока ещё рано формулировать цели экономического роста на будущее.

До прохождения пика кризиса и выход крупнейших мировых экономик на траекторию устойчивого роста — обсуждение мер, которые помогли бы нам попасть в пятёрку, несколько преждевременно. Но в любом случае — магистральное направление — это кардинальное улучшение бизнес-климата. Это потребует очень больших усилий по улучшению работы правоохранительной системы, снижению фискальной и регулятивной нагрузки на бизнес. Сами понимаете — легко и быстро такое не делается. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Вообще путинская цель во многом ложная, дополняет управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. Ведь сейчас нам нужно расти и улучшать институты, убеждён эксперт.

Знаменитый лозунг Хрущева «догоним и перегоним Америку» показал, что нужно осторожнее смотреть на свои перспективы, впрочем сегодня «догнать и перегнать Америку» многие просто не хотят, боятся, категорически не желают... Позиционирование страны должно быть амбициозно, но просчитано, собственно об этом и сказал пресс-секретарь президента России. Конечно, прогнозировать сейчас тяжело. Кризис и общая непредсказуемость характерна для мировой экономики в целом. Однако, к мировым рискам добавляются сугубо наши, российские. Отрицать их было бы ошибкой. Войти в группу пяти лидирующих экономик, желательно, но, думаю, в ближайшее время не осуществимо. Николай Межевич профессор кафедры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского государственного экономического университета профессор кафедры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского государственного экономического университета

Вместе с тем, резонно прибавляет он, «хотелось бы обратить внимание читателей NEWS.ru на то, что целый ряд авторитетных экспертов, считающих что российский кризис сильнее мирового, как-то в последнее время вдруг резко замолчал».

Российская экономика — экономика непредсказуемых скрытых резервов. Этим она отличается от большинства других, которые можно просчитать, — говорит с нескрываемым оптимизмом Николай Межевич.

Надо сказать, профессору СПбГЭУ, отчасти вторит директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Если браться констатировать текущее положение дел, замечает он, то просадка по ВВП по итогу 2020 года в России будет не столь существенна, как во многих странах. Хотя, оговаривается Кабаков, с другой стороны, и темпы восстановления также будут не столь впечатляющими.

Текущий коронавирусный кризис явно не способствует трансформации российской экономики и отходу от превалирования сырьевой модели. Планы по стимулированию внутреннего потребительского спроса и роста доходов населения в этом году провалились. А прибавить несколько процентных пунктов роста ВВП в текущем состоянии российская экономика не может, в том числе из-за низкой инвестиционной привлекательности, а внутренние точки роста в виде нацпроектов и госфинансирования сейчас будут ограничены секвестром бюджета. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «ФИНАМ» директор по стратегии ИК «ФИНАМ»

Не своими силами

Очевидно, что при нынешнем состоянии российской экономики демонстрировать рост на уровне, к примеру, ведущих стран Азии, достаточно сложно, предлагает обратить географию разговора аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Рост ВВП Китая в 2019 году — выше 6%, Индии — выше 7%. Но это не означает, что роста экономики России не будет, обнадёживает экономист. Ведь, даже по прогнозам международных агентств, например S&P, рост экономики РФ в 2021 году может составить 4,5% и 3,3% в 2022 году.

Аккурат сейчас по номинальному значению ВВП Россия занимает двенадцатое место в мире по методике МВФ и ООН и десятое по методике Всемирного банка (ВБ). По реальному ВВП (паритету покупательной способности, ППС) — шестое место по расчетам ВБ и МВФ. Чтобы выйти на пятое место по реальному ВВП России всего лишь нужно обойти Германию. А чтобы выйти на пятое место по номинальному ВВП необходимо превзойти Италию, Бразилию, Францию, Индию и Великобританию (методика ВБ). Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Возможно, рассуждает аналитик «Фридом Финанс», Россия и сможет выйти в ближайшие годы на пятое место по ВВП и по ППС, но навряд ли в первую очередь за счёт собственных усилий. Сокращение ВВП еврозоны в этом году может составить до 9% (Германии — 6,3%), а его восстановление начнется только в следующем году. При этом, по расчётам того же ВБ сокращение ВВП России в 2019 году составит лишь 6%, а ЦБ РФ прогнозирует диапазон снижения — 4-6%. Впрочем, уточняет Миронюк, и восстановление (как и падение) ВВП в Европе и Германии в 2021 году ожидается более резким.