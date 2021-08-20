Юрист напомнил россиянам о «скрытых» налогах

Помимо прямых налогов. которые граждане сами выплачивают в госказну, существуют так называемые «скрытые» налоги. Как правило, они заложены в цену прибретаемой продукции. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
По словам Соловьёва, главными из скрытых налогов
Юрист подчеркнул, что все эти незаметные платежи в ряде случаев могут в короткий срок нанести удар по бюджету домохозяйства.
Однако, зная, какие бывают скрытые налоги и в каких платежах они содержатся, можно заранее спанировать траты и заложить в бюджет данные о подобных расходах.
Ранее сообщалось, что больше всего денег россияне тратят зимой. При этом возрастают расходы не только на продукты питания, но и на ряд других товаров, включая садовые принадлежности.