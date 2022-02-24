Япония заморозит активы российских банков

Япония вводит новые санкции против России в связи с военной операцией на Украине. Страна замораживает активы российских банков и выдачу виз россиянам, сообщил премьер-министр Фумио Кисида на экстренной пресс-конференции в пятницу, 25 февраля. Его слова приводит агентство Kyodo.

Токио введё т санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Будет запрещена выдача виз россиянам, заморожены активы частных лиц и организаций.

Замораживаются активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях, — сказал Кисида.

Ранее власти Японии заявили о возможности ограничения экспорта в Россию полупроводников и высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта.