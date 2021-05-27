Вторичное жильё стало гораздо популярнее у россиян

https://static.news.ru/photo/caf29954-bf84-11eb-b837-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле текущего года интерес россиян к покупке вторичной недвижимости увеличился на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.

Так, чаще всего вторичку ищут москвичи, здесь зафиксировано 47% таких запросов. На втором месте по популярности вторичных квартир среди горожан Санкт-Петербург с показателем в 17%, а на третьем — Краснодарский край со значением в 3,1%. Среди лидеров по соответствующим запросам также оказались Московская (2,7%), Самарская и Свердловская области (по 1,7%).

Отмечается, что чаще всего граждане ищут двухкомнатные квартиры стоимостью до 10 млн рублей. Эксперты связывают это в переходом многих сотрудников на удалённый формат занятости, в связи с чем одна из комнат стала «рабочей». Однокомнатное жильё россияне, как правило, выбирают для последующей сдачи в аренду.

Кроме того, влияние на востребованность вторички оказали подорожание недвижимости на первичном рынке и растущая доступность жилищных кредитов.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жильё в России остановили рост. Перспектив для заметного увеличения стоимости готовой недвижимости в ближайшее время нет.