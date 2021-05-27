Вторичное жильё стало гораздо популярнее у россиян

В апреле текущего года интерес россиян к покупке вторичной недвижимости увеличился на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.
Так, чаще всего вторичку
Отмечается, что чаще всего граждане ищут двухкомнатные квартиры стоимостью до 10 млн рублей. Эксперты связывают это в переходом многих сотрудников на удалённый формат занятости, в связи с чем одна из комнат стала «рабочей». Однокомнатное жильё россияне, как правило, выбирают для последующей сдачи в аренду.
Кроме того, влияние на востребованность вторички оказали подорожание недвижимости на первичном рынке и растущая доступность жилищных кредитов.
Ранее сообщалось, что цены на вторичное жильё в России остановили рост. Перспектив для заметного увеличения стоимости готовой недвижимости в ближайшее время нет.