Россия смогла обойти Саудовскую Аравию в борьбе за китайский рынок нефти. В апреле наша страна поставила в КНР почти на 30% больше сырья, чем наш главный конкурент с Ближнего Востока. Этому не помешала даже развязанная Эр-Риядом ценовая война за рынки сбыта. Между тем, как сообщили NEWS.ru аналитики, уже в мае саудиты могут выйти на рекордные объёмы поставок. Противостояние на китайском рынке продолжается.

В апреле российские компании экспортировали в Китай 7,2 млн тонн нефти, или 1,75 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Это на 5% больше, чем в марте, и на 18% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Китайский импорт нефти из Саудовской Аравии, напротив, заметно снизился. В апреле он составил 1,26 млн баррелей в сутки против 1,7 млн в марте и 1,53 млн в апреле 2019-го.

Россия уступила Саудовской Аравии первое место на китайском рынке в прошлом году, даже несмотря на общее увеличение поставок нефти восточному соседу. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2019 году наша страна отправила в Китай 77,64 млн тонн нефти, или 1,55 млн баррелей в сутки, — почти на 9% больше, чем в 2018-м. При этом импорт нефти из Саудовской Аравии в КНР за прошлый год вырос почти в 1,5 раза — до рекордных 83,32 млн тонн, или 1,67 млн баррелей в сутки.

С начала этого года КНР активно наращивала поставки сырья из России. В марте показатели импорта из нашей страны и из Саудовской Аравии почти сравнялись, а в апреле Россия вышла вперёд.

Уменьшение поставок нефти из Саудовской Аравии во многом связано с дефицитом танкеров, считает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Стоимость фрахта достигла в этом году рекордных значений, и не в последнюю очередь этому поспособствовала сама Саудовская Аравия, которая в марте наращивала поставки в Европу (для неё это не основной рынок) по демпинговым ценам, а затем усиленно накачивала нефтью Индию. В итоге саудиты потеряли долю в странах Восточной Азии. К тому же российская трубопроводная нефть оказалась более конкурентной по соотношению «цена — качество», чем привозимая по морю из стран Персидского залива. Валерий Емельянов аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Стоит отметить, что Эр-Рияду не помогло даже активное снижение цен и предоставление скидок. Так, государственная компания Saudi Aramco уменьшила апрельскую стоимость сырья для покупателей из Азии на $6 за баррель.

saudiaramco.com

Российским компаниям тоже пришлось давать скидки своим покупателям, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, ценовая война привела к ажиотажному спросу на нефть и такому же спросу на танкеры. И в этих условиях российские поставки оказались для Китая более выгодными.

Стоимость аренды танкеров с Ближнего Востока в другие регионы существенно выросла. Возможно, поэтому Китай не столь охотно покупал саудовскую нефть, потому что чем дальше вы везёте нефть, тем дороже выходит транспортная составляющая. Это сыграло на руку России, поскольку мы достаточно много сырья отгружаем по трубе, а там стоимость доставки от ситуации на рынке не зависит. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Между тем, по данным ценового агентства Argus, Китай в этом году значительно повысил закупки российской нефти с поставкой по морю. С января по май в КНР таким образом поступило около 900 тысяч баррелей в сутки (всех российских сортов). За такой же период 2019 года этот показатель составлял 620 тысяч баррелей в сутки.

По словам Валерия Емельянова, в настоящее время ценовая война уступила место тактике удержания доли на глобальном рынке. Поставщики отдают предпочтение тем рынкам, где можно быстрее реализовать нефть. Для Саудовской Аравии это страны Западной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Южной Европы. Для России — Восточная и Западная Европа, Япония и Китай.

При этом Китай не является единым ценовым пространством. В северных и восточных провинциях, как правило, выгоднее закупать российскую нефть, в портах юга — нефть из стран Персидского залива, отмечает эксперт.

Профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов считает, что помимо цены определённую роль в выборе Китаем российской нефти сыграла политика.

Заигрывание Китая в последнее время с Саудовской Аравией не привело к существенным договорённостям. Очевидно, что Эр-Рияд сегодня во многом играет на стороне США, что для КНР неприемлемо. При этом Пекин может успешно играть на нефтяных противоречиях между разными странами, и он продолжит эту политику игры одновременно со многими поставщиками. Алексей Маслов профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ

Экономист также обращает внимание, что российские поставки нефти в Китай защищены долгосрочным договором, в котором прописаны определённые объёмы.

ОПЕК+ в помощь

Общий импорт Китаем нефти в апреле составил 9,84 млн баррелей в сутки. Это больше, чем в марте — 9,68 млн, но меньше, чем в апреле прошлого года — 10,64 млн баррелей. По мнению аналитиков Reuters, в этом месяце Китай может довести импорт нефти до 12,7 млн баррелей в сутки, или до 53,7 млн тонн.

Между тем уже в мае первенство России может быть поставлено под сомнение. Как сообщили NEWS.ru в агентстве Argus со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa, в мае 2020-го в Китай было ввезено из Саудовской Аравии 2,26 млн баррелей в сутки, что является рекордом как минимум за три года.

И всё же Россия имеет шансы сохранить первенство по поставкам нефти в Китай, по крайней мере в этом году, считают эксперты.

saudiaramco.com

Думаю, что до конца года Россия может остаться впереди Саудовской Аравии, а дальше всё будет зависеть от изменений мировой конъюнктуры. Китаю сейчас выгодно укреплять полноценное взаимодействие с Россией, потому что КНР всегда выстраивает свои отношения со странами пакетом. Очевидно, что Пекин сейчас думает о новых проблемах контрглобализации, и здесь его партнёром является Москва, а не Эр-Рияд. Ценовая война на нефтяном рынке для Китая сейчас не главное. Главное — это создание новых коалиций, — отметил Алексей Маслов.

Шансы России сохранить лидерство по поставкам в Китай до конца года выше, чем у саудитов, согласен Игорь Юшков. В первую очередь, по его словам, этому будет способствовать действие соглашения о сокращении добычи ОПЕК+.

На поставки нефти в КНР из России соглашение ОПЕК+ не повлияет. Российским компаниям выгоднее сохранить объём экспорта именно в восточном направлении, и они, скорее всего, не будут сокращать добычу на месторождениях, с которых сырьё отправляется на Восток. Это сырьё, добываемое в Западной или Восточной Сибири, не смешивается с высокосернистой поволжской нефтью, поэтому стоит дороже и приносит больше денег. А вот на экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай сделка повлиять может, поскольку королевство, вероятно, будет сокращать экспорт по всем направлениям, — пояснил экономист.

По его словам, возможности Саудовской Аравии сейчас упираются в сделку ОПЕК+. Одно дело — воевать за рынки сбыта, вытесняя конкурентов дополнительными объёмами нефти, другое — когда добыча ограничена. Теперь, чтобы занять какой-то рынок, нужно забрать эти объёмы из другого места.

Напомним, что Россия и Саудовская Аравия по условиям сделки ОПЕК+ должны снизить добычу нефти до одинакового уровня — 8,5 млн баррелей в сутки. При этом Эр-Рияд уже заявил, что в июне сократит производство сверх плана ещё на 1 млн баррелей в сутки.

Валерий Емельянов, напротив, считает, что Пекин не позволит одной стране иметь слишком большое преимущество на своём рынке, поскольку стремится диверсифицировать потоки и сохранить свою энергетическую независимость. Потому Россия и Саудовская Аравия вполне могут поменяться местами.

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У России и Саудовской Аравии давнее соперничество на китайском рынке, которое Пекин всячески поддерживает, стараясь не давать ни одной из стран долгого преимущества. Если кто-то на время выбивается вперёд, то на аукционах по нефти вводятся негласные ограничения на покупку, соответственно, российской или арабской нефти. Исходя из этой логики, можно предположить, что в ближайшие месяцы саудиты получат преимущественные права и вновь на какое-то время догонят или даже опередят Россию по объёму поставок в Китай. Если саудиты слишком сильно превзойдут РФ по экспорту, то через какое-то время преимущество вновь будет отдано россиянам, — полагает аналитик.

По его словам, в течение года лидерство может измениться несколько раз.

Привлекательный рынок

Между тем спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням до введения ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, потребление нефти в стране уже приблизилось к 13 млн баррелей в сутки. Это лишь немного меньше показателей декабря прошлого года — 13,7 млн баррелей.

При этом импорт нефти Китаем может даже вырасти на 2% по итогам года, сообщает Reuters со ссылкой на аналитический центр, связанный с китайской нефтяной компанией China National Petroleum Corporation (CNPC). Этому, в частности, будут способствовать низкие цены на сырьё.

Китай будет наращивать потребление нефти по сравнению с прошлым годом, считает Валерий Емельянов.

Уже этим летом ежедневное потребление может превысить 14 млн баррелей в сутки, что станет новым историческим рекордом. В пользу этого говорит быстрое восстановление продаж автомобилей в КНР этой весной. Кроме того, в условиях рекордно низких цен на нефть китайские НПЗ стремятся максимально запастись сырьём. Если и будет провал в потреблении, то он придётся на конец года или даже следующий год, когда цены на энергоносители вернутся к докризисному уровню, — полагает эксперт.

Алексей Маслов отмечает, что Китай будет увеличивать потребление нефти за счёт внутреннего рынка, на который в нынешних условиях руководство страны делает главный акцент. В этих условиях объём российского экспорта нефти в КНР может вырасти по сравнению с прошлым годом.