Возобновление работы китайских предприятий не окажет заметного влияния на мировой спрос и цены на нефть, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее в Министерстве промышленности КНР сообщили, что большинство производственных объектов вернулись к полноценной деятельности. Аналитики отмечают, что значительная часть компаний Поднебесной ориентирована на потребителей в США и странах Европы, ставших сейчас главными очагами распространения коронавирусной инфекции.

Предприятия КНР восстановили работу в среднем на 98,6%, сообщил заместитель министра промышленности и информатизации Синь Гобинь. По его словам, малые и средние производства сейчас загружены на 76%.

Накануне власти заявили, что распространение коронавируса внутри страны практически остановлено. Как сообщил официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн, число инфицированных снизилось и составляет менее 3 тыс. Из них 693 прибыли уже заражёнными из-за рубежа, сообщило агентство «Синьхуа».

Напомним, именно с Китая началась эпидемия COVID-19. Он также первым понёс и экономические потери после того, как многие предприятия остановили работу на несколько недель. В результате в январе-феврале промышленное производство КНР сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это худший показатель за последние 30 лет. При этом в торговле падение составило 20,5%, инвестиции в основной капитал снизились на 24,5%.

Xiao Yijiu/Global Look Press

Тем не менее уже до конца апреля китайская промышленность может не только полностью восстановить работу, но и нарастить мощности, чтобы компенсировать потери января-февраля, считает профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По его словам, рост экономики будет идти прежде всего за счёт внутреннего рынка. Власти КНР приняли меры количественного смягчения, чтобы у людей были деньги на покупку продукции малого и среднего бизнеса. Именно так правительство действовало во время мирового экономического кризиса 2008–2009 годов, пояснил профессор.

Китай сейчас будет ждать, когда мировая экономика выйдет из рецессии и начнётся серьёзное восстановление торговли. Также КНР нужно возвращаться к договорённости с США о покупке американской продукции на $200 млрд в течение двух лет. Поставки уже должны были начаться, но многие из них были заморожены из-за форс-мажора. Алексей Маслов профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ

Рост производства после карантина пока ни о чём не говорит — восстановить прежние объёмы можно, но продавать эту продукцию некому, предупреждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его мнению, Китаю сложно будет реализовать свои товары в Европе и США, где потребление стремительно падает, а также среди собственных граждан, благосостояние которых подорвано карантином и потерей работы.

Несмотря на победные заявления руководства КНР, итоги первого квартала для ВВП страны, скорее всего, будут отрицательными — падение может составить от −2% до −6,5%. Кроме того, глобальное падение всех мировых показателей может оказаться рекордным, и на этом фоне восстановление экономики Поднебесной, хоть и занимающей более 16% мирового ВВП, может стать каплей в море. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Падающий спрос

В начале этого года именно остановка китайских предприятий стала первым сигналом к снижению мировых цен на нефть. Рынок опасался сокращения спроса со стороны крупнейшего импортёра сырья в мире. Теперь КНР возвращается, но, по мнению экспертов, это не поможет заметно восстановить потребление энергоносителей.

Спрос на нефть будет восстанавливаться медленно, потому что у Китая ещё есть запасы сырья, не израсходованные в январе-феврале. Предположительно, он их выберет к концу апреля — началу мая и тогда начнёт восстанавливать закупки. Думаю, КНР выйдет даже на большее потребление нефти, чем раньше, но это не значит, что цены на неё вернутся к прежним уровням, — отметил Алексей Маслов.

Эксперт полагает, что возвращение производства КНР может поднять сырьевые котировки в ближайшие месяцы на 15%. При этом сам Китай будет стараться давить вниз на цены, чтобы иметь возможность восстанавливать промышленность в условиях дешёвого сырья. В результате стоимость барреля может подняться выше $30, но не дотянется до $50, уверен профессор.

Восстановлению спроса на нефть возвращение производства КНР поможет лишь частично, считает заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. По его словам, спрос на чёрное золото в Поднебесной будет постепенно восстанавливаться, но вряд ли достигнет показателей, которые были до начала эпидемии. Дело в том, что энергоносители нужны также для производства продукции, экспортируемой в другие страны, а этот вклад будет меньше, чем в конце 2019-го — начале 2020 годов.

Если бы распространение коронавируса не охватило США и ЕС, Китай восстановился бы от собственной эпидемии уже ко второму полугодию 2020-го. Сейчас очевидно, что возвращение будет идти гораздо дольше, поскольку многие крупные компании и средний бизнес работали в том числе на экспорт. А сейчас ёмкость экспортных рынков будет уменьшаться. Сергей Луконин заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН

Замминистра промышленности Синь Гобинь также отметил, что распространение инфекции в глобальном масштабе неизбежно отразится на производственной цепочке и внешней торговле КНР. По его словам, в январе-феврале текущего года объём китайской внешней торговли сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт упал на 15,9%.

Wang Xiao/Global Look Press

Между тем, экспорт — важная составляющая экономики Китая, по итогам прошлого года поставки за рубеж принесли $2,49 трлн. Это почти 17,5% объёма ВВП, который, по предварительным оценкам государственного статистического управления КНР, в 2019 году составил $14,4 трлн.

Восстановление Китая займёт минимум полгода, так как в странах — торговых партнёрах карантин и экономика выключена. В спросе на нефть принципиально картина не поменяется, так как саудиты в апреле начнут продавать много дешёвого сырья. Максим Шеин главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» главный инвестиционный стратег «БКС Брокер»

Артём Деев также полагает, что ни о каком развороте на мировом рынке нефти речь пока не идёт.

Объём предложения слишком сильно превышает спрос, и убрать эти излишки не может ни Китай, ни хранилища, которых просто скоро не хватит. Поэтому цены на нефть и падают — для них большее значение имеют решения по ограничению добычи, но таких действий со стороны производителей пока не ожидается. В результате в апреле котировки продолжат снижение до отметок $15–20 за баррель, — считает эксперт.

Примечательно, что мировые цены на нефть никак не отреагировали на позитивные новости из Китая. В начале этой недели стоимость барреля марки Brent снижалась более чем на 5% и торговалась ниже $27.

Китай как первым входил в эпидемию, так первым и выходит, но сейчас самое большое число заражённых коронавирусом в США — первой экономике мира, объяснил поведение цен аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.