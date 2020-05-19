Россия не уступит свою долю на европейском нефтяном рынке, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что в марте и апреле поставки сырья из Саудовской Аравии потеснили российские. Аналитики объясняют это активным демпингом со стороны Эр-Рияда, который позволил увеличить продажу сырья европейским потребителям. Наша страна уступала в этой ценовой войне, но заключение сделки о сокращении добычи ОПЕК+ прекратило «боевые» действия.

Саудовская Аравия в этом году заметно нарастила поставки нефти марки Arab Light на европейский рынок и в предыдущие два месяца смогла потеснить там российский сорт Urals. Об этом сообщило в своём обзоре ценовое агентство Argus.

С января по апрель королевство направляло в Европу в среднем 750 тыс. баррелей нефти в сутки. За аналогичный период 2019-го поставки составили 570 тыс. баррелей. Основной прирост пришёлся на март и апрель, когда европейские отгрузки достигли почти 1 млн баррелей в сутки по сравнению с менее 580 тыс. баррелей в прошлом году. По данным судовых агентств, объём поставок Arab Light в Европу в апреле стал рекордным как минимум за три года. На этот сорт приходится около половины экспорта сырья из Саудовской Аравии.

В тот же период отгрузка нефти из России, напротив, снизилась. Поставки Urals из портов Усть-Луга, Приморск и Новороссийск в марте–апреле сократились до 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,6 млн баррелей за такой же период прошлого года, сообщили в ценовом агентстве со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Причина повышенного интереса Саудовской Аравии к Европе — падение азиатских поставок. Основной рынок сбыта для государственной нефтяной компании Saudi Aramco — это страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в прошлом году она направляла туда 5,55 млн баррелей в сутки — 77% всего экспорта нефти. Однако в первом квартале саудовские поставки в этот регион снизились до 5,25 млн баррелей из-за ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса.

Эр-Рияду был нужен рынок сбыта, и он стал бороться за него, предложив покупателям сырья очень выгодные ценовые условия. К примеру, для Северо-Западной Европы Saudi Aramco установила скидку в $10,25 на североморскую смесь Dated Brent. Покупатели не смогли устоять перед таким предложением.

saudiaramco.com

Многие европейские переработчики решили воспользоваться низкой ценой и закупили партии саудовской нефти. Импорт этого сырья в Нидерланды, где находятся крупные нефтехранилища, в апреле вырос почти до 408 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 168,1 тыс. баррелей в марте. За этот период поставки Urals в регион, по данным Vortexa, напротив, снизились на 40%, до 223,4 тыс. баррелей в сутки, — говорится о обзоре.

В условиях скидок трейдерам и НПЗ, имеющим мощности по хранению нефти, естественно, выгодно было закупить в запасы дешёвую саудовскую нефть, отмечает консультант VYGON Consulting Денис Пигарев. По его словам, в целом объём закупок оказался достаточно небольшой, учитывая сокращение спроса.

Россия тоже продавала нефть дешевле, но угнаться за скидками Саудовской Аравии было невозможно, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. У нас есть долгосрочные контракты с формулой ценообразования, которая обязательна и для покупателя, и для продавца, поэтому мы не могли дать такие же большие скидки, пояснил эксперт.

Российская нефть в этих условиях переходила на другие рынки, где Саудовская Аравия таких больших скидок не давала. Мы не сокращали добычу нефти, из-за того что у нас её не берут, сырьё всё равно находило рынки сбыта. Много подешевевшей нефти у нас покупал Китай и отправлял либо к себе, либо пристраивал на другие рынки. То есть наша нефть всё равно была продана. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

По словам экономиста, главным негативным моментом ценовой войны для России стало то, что нефть в Европу пришлось продавать дешевле, чем было возможно, именно из-за давления Саудовской Аравии.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что говорить о вытеснении российской нефти с рынка в контексте нескольких месяцев и глубокого шока спроса вряд ли уместно.

В нормальных условиях Европа для Саудовской Аравии — не приоритетное направление (10–11% поставок). На мой взгляд, пока нет причин говорить, что новая ситуация, которая сложится после полного восстановления спроса (условно, к первому-второму кварталу 2021 года), будет принципиально отличаться от ситуации 2018–2019 годов. Спрос, возможно, немножко ужмётся, но повсеместно, поэтому те объёмы нефти, которая Саудовская Аравия в аварийном, демпинговом режиме пристраивала в феврале–июне на рынках Северо-Западной и Южной Европы, опять уйдут в Восточную и Южную Азию. В ином случае саудитов потеснят уже на этих, ключевых для них, рынках. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

По словам экономиста, это далеко не первая попытка стран Персидского залива потеснить Urals в Европе, предыдущая была в 2015 году. При этом поставки российской нефти в условиях нормального спроса остаются устойчиво высокими, как и доля на европейском рынке.

Спасительная сделка

saudiaramco.com

С 1 мая начало действовать соглашение ОПЕК+, участники которого обязались сократить добычу сырья на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. При этом Россия и Саудовская Аравия должны снизить производство до одного и того же уровня — 8,5 млн баррелей в сутки. Заключение сделки резко изменило ситуацию на мировом рынке и практически свело на нет необходимость бороться за чужих покупателей.

В условиях сокращения производства демпинговать просто бессмысленно, считает Игорь Юшков.

При ограниченной добыче занимать европейский рынок не имеет смысла, нужно будет снимать объёмы с других направлений. Более того, Саудовская Аравия решила снизить производство на 1 млн баррелей в сутки больше, чем предписано сделкой. В этом смысле её стратегия полностью поменялась. Если раньше саудиты говорили, что цена не важна, главное — объёмы, то теперь для них главное — цена, — отметил экономист.

Как стало известно, Эр-Рияд планирует наполовину сократить продажу нефти в США и Европу в июне. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Поставки некоторым покупателям в этих регионах могут снизиться на 60–70%. Ранее Saudi Aramco объявила о повышении цен по поставкам нефти на июнь для большинства сортов и регионов. Заметнее всего размер скидок уменьшится для европейских клиентов, что делает российскую Urals более привлекательной.

Именно соглашение ОПЕК+ положило конец ценовой войне, поскольку любые «боевые» действия и демпинг в таких условиях чреваты развалом всей сделки, уверен эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв. По его мнению, договорённость стран-экспортёров позволила России сохранить свои позиции в Европе.

Для нас выгодно, что сокращение распределено равномерно. В противном случае каждый был бы вынужден снижать добычу на те объёмы, которые не в состоянии продать. При таком раскладе нам сложно конкурировать с саудитами, у которых очень низкая себестоимость производства и доставки. Нам пришлось бы сильнее сокращать добычу и, возможно, терять долю рынка. Благодаря сделке мы сохраняем свою долю в Европе. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

По мнению эксперта, Россия может уступить на европейском рынке лишь незначительную часть своей доли, не более. Переориентация на других поставщиков — технологически достаточно сложная задача, тем более что наша нефть вполне конкурентна по цене, пояснил он.

Связанные одной «Дружбой»

Нефтепровод

В обзоре Argus отмечается, что ряд европейских НПЗ, расположенных вдали от портов, продолжают получать российское сырьё марки Urals по нефтепроводу «Дружба». Крупными получателями нефти являются несколько заводов в Польше, Германии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Европейские НПЗ ориентированы на российскую нефть, имеющую определённые качественные характеристики — плотность, серу, отмечает Денис Пигарев. По его мнению, с учётом постепенного выхода из карантина и сезонного роста спроса закупки по долгосрочным поставкам российского сырья увеличатся. Было объявлено, что в мае весь объём российской нефти уже размещён, отметил специалист.

Если говорить о текущей стоимости поставок без учёта капитальных вложений, то средние затраты на добычу на крупных активах Западной Сибири составляют около $4 за баррель, ещё около $5 за баррель — затраты на транспортировку. В России шкала налогообложения прогрессивная и зависит от цен. Поэтому с точки зрения текущей добычи Россия является одним из наиболее низких по себестоимости поставщиков. Денис Пигарев консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

По словам эксперта, вопрос может быть к «новой» добыче нефти, для которой необходимы капитальные затраты. Тут диапазон себестоимости значительно варьируется.

Игорь Юшков считает, что российская нефть достаточно конкурентна по цене, но расслабляться отечественным компаниям не стоит. При желании даже заточенные на Urals НПЗ Восточной Европы могут быть перенастроены на другой сорт, если это будет выгодно.

К примеру, Польша в 2010–2014 годах покупала у России 93% своего импорта нефти, а в 2018–2019 годах этот показатель опустился ниже 70%, говорится в обзоре ценового агентства.

Польша снижает долю российской нефти в своём импорте последние пять лет по неэкономическим причинам, поясняет Алексей Белогорьев.

В только что принятой польской Стратегии национальной безопасности Россия признана её «наиболее серьёзной угрозой». Поэтому речь идёт о государственной политике энергетической диверсификации, касающейся нефти, нефтепродуктов, газа, угля и направленной на снижение внешнеполитических рисков, как их понимают в Варшаве, — пояснил эксперт.

По его словам, даже если российские компании вслед за саудовскими и американскими начнут демпинговать на польском рынке, это не поможет им удержать свою долю.