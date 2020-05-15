Банк России в целом поддерживает инициативу Минэкономразвития по введению упрощённой процедуры банкротства для граждан, не имеющих источников для оплаты стандартной процедуры и прошедших процедуру исполнительного производства. При этом она должна касаться наиболее уязвимой части населения, имеющей задолженность в пределах 500 тысяч рублей. Об этом NEWS.ru заявили в пресс-службе регулятора.

Однако данный механизм должен быть удобен и кредиторам, которые имели бы возможность беспрепятственно и с низкими издержками проверить соответствие своего должника установленным законом критериям, что в своей массе исключило бы использование механизма «внесудебного банкротства» недобросовестными лицами, уточнили в ЦБ.

На данном этапе участники обсуждения нового законопроекта сошлись во мнении, что условиями, позволяющими гражданину обратиться к механизму «внесудебного банкротства», может быть предел по долговой нагрузке и подтверждённое актом признание невозможности обратить взыскание на имущество должника (прежде всего в силу его отсутствия).

Банк России готов поддержать данный подход ради создания института медиации на финансовом рынке в целях преимущественного использования реструктуризации долга без доведения гражданина до состояния банкрота, — подчеркнули в Центробанке.

Данный законодательный проект является избыточным требованием к началу процедуры внесудебного банкротства гражданина, полагает опытный эксперт по банкротствам и адвокат Игорь Зиневич. И вот почему. Как правило, срок от момента возбуждения исполнительного производства до вынесения судебным приставом акта о невозможности взыскания составляет около двух лет. Это время пристав тратит на розыск имущества должника, самого должника и проведение обязательных действий в рамках исполнительного производства. Следовательно, должник при введении такого новшества в качестве обязательного требования сможет объявить себя банкротом через внесудебную процедуру не ранее чем через 2 года после возбуждения исполнительного производства.

Но и это ещё не всё. По смыслу данного ноу-хау получается так, что вообще наличие возбужденного исполнительного производства против должника становится обязательным. А если кредитор после получения решения суда не идёт за исполнительным листом и не подаёт его приставу? Получается, что в этом случае должник должен ждать ещё три года, так как срок предъявления исполнительного листа составляет три года с момента вступления в законную силу решения суда. После истечения указанного срока кредитор утрачивает право возбудить исполнительное производство, если не восстановит пропущенный срок. Игорь Зиневич адвокат, эксперт по долгам и банкротствам адвокат, эксперт по долгам и банкротствам

В любом случае, продолжает юрист из агентства «Зиневич и партнеры», такое требование по наличию исполнительного производства в отношении должника к началу внесудебной процедуры является препятствием для реализации самой концепции упрощённого банкротства. Многие лица, у которых долг не превышает 500 тысяч рублей, окажутся во временной ловушке из-за такого ноу-хау. А это, считает юрист, ведёт к увеличению долговой нагрузки граждан.

В свою очередь, президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает предложенную концепцию возможным компромиссом между интересами физических лиц и их кредиторов. Однако он не уверен, что механизм компенсации расходов арбитражных управляющих через некие фонды окажется эффективным. Мехтиев полагает, что в текущих условиях для варианта «через МФЦ» (то есть после завершения исполнительного производства) можно было бы предусмотреть возможность подачи заявления на такое упрощённое банкротство через единый портал государственных и муниципальных услуг с автоматическим уведомлением всех кредиторов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Упрощённая процедура банкротства будет в разы дешевле, и ей смогут воспользоваться те, кому она реальна нужна, добавляет генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. Однако для того, чтобы избежать ситуации, когда мошенники начнут активно прибегать к этому праву, кредиторам надо дать право запускать проверочные механизмы и возможность убедиться в реальном имущественном положении должника.

Это очень нужное и своевременное нововведение, открывающее людям возможность цивилизованно разрешить свои проблемы с кредиторами. Законопроект устанавливает возможность освобождения гражданина от долгов без обращения в арбитражный суд, что существенно сокращает его расходы на юридическое сопровождение своего дела. В случае внесудебного банкротства не предусмотрена дорогостоящая публикация в газете «Коммерсант», а вознаграждение арбитражного управляющего выплачивается не из средств гражданина, а из специально созданного Фонда. Муса Абдурахманов партнер адвокатского бюро «Щеглов и Партнеры» партнер адвокатского бюро «Щеглов и Партнеры»

Суть недоработок

Очевидной недоработкой является отсутствие в законопроекте обязанности саморегулируемой организации арбитражных управляющих (СРО АУ) предоставить кандидатуру арбитражного управляющего для сопровождения процедуры внесудебного банкротства, замечает эксперт Национального центра финансовой грамотности Владимир Волынский. Так, законопроект предусматривает предоставление кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов СРО АУ, изъявивших согласие быть утверждёнными на сопровождение внесудебного банкротства гражданина. Таким образом, может оказаться, что желающие сопровождать процедуру не найдутся, что сделает невозможным реализацию гражданином своих прав.

Кроме того, указывает Волынский, законопроект предусматривает значительную длительность процедуры внесудебного банкротства, а именно год, в течение которого кредиторы вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом.

Полагаю, что оптимальным сроком был бы период в три-шесть месяцев. Владимир Волынский эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант проекта Минфина Вашифинансы.рф эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант проекта Минфина Вашифинансы.рф

На нынешней стадии президентская идея банкротства физлиц «во внесудебном порядке» всё же не реализована, говорит член генсовета Партии Дела Андрей Паршев. Банковская система и в первую очередь Банк России настаивают на прохождении должниками исполнительного производства, а оно возбуждается по решению суда. Какой же это «внесудебный» случай, рассуждает эксперт.

Сама история с законопроектом отражает нездоровую ситуацию в сфере банковского кредитования — с одной стороны, банки почему-то выдают кредиты заведомо несостоятельным гражданам, с другой, у некоторой части населения существует нездоровая модель поведения — взять кредит и не возвращать его, пользуясь некоторыми лазейками в существующем законе о банкротстве физлиц. Андрей Паршев член генсовета Партии Дела и автор бестселлера «Почему Россия не Америка» член генсовета Партии Дела и автор бестселлера «Почему Россия не Америка»

Эта ситуация, указывает аналитик, неизбежно обостряется в настоящее время, когда многие люди из числа самозанятых и мелких предпринимателей потеряли источники дохода, будь они «белыми», «серыми» или «чёрными».

Практические советы

Профилактические советы для россиян просты. Лучшая профилактика банкротства — это выплата долга кредитору, реструктуризация долга, рассрочка исполнения обязательства. Необходимо в каждом конкретном случае договариваться с кредитором, проясняя его шансы на успех в случае банкротства гражданина. Если у гражданина нет имущества и он ничего не продавал, то кредитору будет совсем невыгодно за свой счёт банкротить его с долгом до 500 тысяч рублей, говорят опрошенные эксперты.

Наконец, чтобы избежать столь неприятной процедуры как банкротство, у которой есть свои последствия для должника, стоит задуматься и над вопросом, как выплачивать кредит, ещё на стадии его оформления. Определённо точно, особенно в текущих реалиях, не стоит брать деньги на то, что не представляет собой первую необходимость и покупку чего можно отложить.

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По мнению доцента ГАУГН и старшего научного сотрудника ЦЭМИ РАН Марии Никоновой, учитывая текущую сложную экономическую ситуацию в стране, «можно ожидать рост доли населения, для которой нововведение будет актуальным».

Правда, при этом также необходимо понимать, что списание долгов без компенсации со стороны гражданина всё же не предусмотрено. И речь идёт не только об имуществе должника, но и его законного супруга или поручителя.

Кроме того, относительно лёгкая процедура банкротства может привлечь недобросовестных граждан, которые будут пользоваться ею для запланированного невозврата кредитных средств. Особенно в случае, если основной заработок граждан находится в теневой сфере. Мария Никонова доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН

Отдельно необходимо отметить, что наименее защищённую часть населения (с низкими доходами и суммой долга менее 200 тысяч рублей) инициатива не защищает, поскольку, согласно последнему предложению, сумма долга должна составлять от 200 до 500 тысяч рублей.