«Во многих магазинах»: сколько поддельной водки и сигарет продают в России

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1 апреля 2024 года в России вступит в силу закон, ужесточающий ответственность за незаконный оборот табачной продукции. В случае отсутствия лицензии надзорные органы оштрафуют предприятие на сумму до миллиона рублей и конфискуют оборудование. Рынок табака постепенно очищается от подделок, однако доля нелегальной продукции все еще велика. NEWS.ru рассказывает, почему власти лучше борются с табачным контрафактом, чем с поддельным спиртным, и где продаются «левые» сигареты, а также алкоголь.

Какие новые меры примут власти для борьбы с табачным контрафактом

С 1 апреля устанавливается административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, никотиносодержащей продукции и сырья для их изготовления.

За незаконные производство и оборот табачной и никотиносодержащей продукции, а также сырья для ее производства без лицензии нарушителю будет грозить штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет — для должностных лиц, от 300 тысяч до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток — для организаций.

Во всех случаях возможна конфискация продукции, а также оборудования, сырья и иных предметов, предназначенных для ее производства и оборота.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Владение или использование не зарегистрированного в установленном порядке оборудования для производства табачных изделий или сырья для их производства (либо зарегистрированного, но не законсервированного в отсутствие лицензии) также повлечет за собой штраф. Для граждан он составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для организаций — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Кроме того, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере производства и оборота табачной и никотиносодержащей продукции, табачных изделий и сырья для их производства составит один год.

Какова сейчас доля нелегального табака на рынке

В 2019 году исследовательская компания Nielsen подсчитала, что каждая седьмая проданная пачка сигарет в России является нелегальной. Пять лет назад доля контрафактной табачной продукции в РФ достигала 15,6% от всего объема продаж. Каждая вторая пачка, за которую не заплачены акциз и другие налоги, попадала в Россию из стран ЕАЭС (помимо РФ, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). На эти государства, по данным аналитиков, в 2019 году приходилось 55,4% нелегального рынка.

В 2021 году другая исследовательская компания — Kantar TNS — сообщила о росте поставок нелегальных сигарет из Евразийского экономического союза в РФ. При этом при увеличении доли контрафакта снижалась доля сигарет с признаками подделки российских акцизных марок, указывали эксперты.

К концу 2023-го доля незаконного оборота сигарет в России составила 12,6% против показателя в 13,3% на середину года, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский со ссылкой на данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО «ННЦК»).

В отдельных регионах уровень контрафакта достигает или превышает 30%. Директор ННЦК Ирина Бушина сообщила, что в лидерах антирейтинга — Рязанская область (33,1% незаконного оборота), Кабардино-Балкария (32,2%) и Чеченская Республика (30,5%).

По словам Бушиной, по-прежнему более половины незаконного оборота (54,8%) приходится на сигареты, незаконно ввезенные в РФ из стран — членов ЕАЭС, в первую очередь из Белоруссии.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Чем контрафакт отличается от подделки

Нелегальные сигареты стоит разделить на две большие группы. Первая — контрафакт — продукция, находящаяся в обороте в нарушение гражданского законодательства. Контрафакт не обязательно является подделкой как таковой. Это может быть нелегально ввезенная в страну продукция или товары с незаконно нанесенными на них товарными знаками или фирменными обозначениями. С нелегальных сигарет не уплачиваются акциз и другие налоги, поэтому в первую очередь страдают бюджет и производители, не нарушающие закон.

Вторая группа — это нелегально произведенные сигареты. Во многих случаях изготовитель товара, чтобы снизить расходы на его изготовление, использует дешевые компоненты. В результате изменяются свойства и качество готовой продукции, ее употребление представляет угрозу для здоровья человека. Производители поддельных сигарет не соблюдают норму никотина и не контролируют процесс добавления опасных веществ.

Где продаются нелегальные сигареты

При торговле табачными изделиями продавцы обязаны соблюдать ряд обязательных требований, в том числе к маркировке товара. По этой причине в легальных магазинах купить подделку, скорее всего, не получится, заявил в беседе с NEWS.ru исполнительный директор консалтинговой компании VSK Group Максим Тищенко.

«Есть маркировка, есть акцизные марки, на кассе происходит сканирование каждой отдельной взятой пачки сигарет. Учет идет очень строгий: кто произвел, кто продал, когда. Всю цепочку очень легко можно отследить, потому что вся информация находится в единой государственной системе. Здесь нет никаких проблем», — отметил эксперт.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

По словам Тищенко, по этой причине реализация контрафактной продукции осуществляется либо подпольно, либо без применения сканирующих аппаратов.

«Но это совсем небольшой процент на фоне огромного рынка», — добавил эксперт.

Старший преподаватель кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов сообщил NEWS.ru, что рынок нелегальной продукции составляет в среднем около 10% от оборота, или приблизительно 22,77 млрд сигарет в год. При этом из-за повышения ставок акцизов (с 1 января 2024 года) эта цифра может вырасти, отметил он.

Почему с курительными смесями ситуация сложнее

Тищенко сообщил, что доля контрафакта на рынке курительных смесей сократилась с 50% (в первую очередь это товар, незаконно ввезенный в РФ из КНР) до 20–30% в зависимости от региона.

Заславский ранее заявил, что доля контрафакта на рынке никотиносодержащей продукции снизилась с 79% в 2022 году до 68% в 2023-м. По жидкостям ситуация остается почти на прежнем уровне — нелегальный оборот сохраняется на уровне 90%. Бушина отмечала, что в специализированной рознице доля незаконной продукции за 2023 год сократилась с 93% до 79%. При этом доля незаконного оборота электронных средств доставки никотина и жидкостей в онлайн-торговле снизилась почти на треть — с 85,4% до 59,4%, добавила она.

По словам Тищенко, риск нарваться на подделку в точках продаж все еще очень велик. По этой причине штрафы за незаконный оборот табачной и никотиносодержащей продукции можно смело увеличивать в десять раз, подчеркнул он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение новых штрафов может повысить степень ответственности и страха у нелегальных производителей и продавцов, согласилась с точкой зрения Тищенко доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина. Тем не менее успешная борьба с контрафактной продукцией требует комплексного подхода, сообщила она в беседе с NEWS.ru.

Как обстоит дело с алкоголем

В России действует Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС). Она позволяет контролировать законность сбыта алкогольной продукции. С 1 июля 2016-го использование ЕГАИС стало обязательным для всех продавцов спиртного на территории страны. С этого времени в российской легальной рознице, то есть в лицензированных торговых точках, продается исключительно сертифицированная продукция.

«Легальные магазины не продают контрафактную продукцию», — заявил в беседе с NEWS.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. При этом эксперт высказал мнение, что доля нелегальных товаров на алкогольном рынке остается огромной, поскольку «нелегальная точка — это и частник, и бабушка, и пенсионер».

«Думаю, что нелегальных точек продажи больше, чем легальных. Да, во многих магазинах, не имеющих лицензии, торгуют спиртным из-под полы, но основная масса продукции продается с рук или через интернет», — предположил Дробиз.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов часто обнаруживают в России мини-заводы по производству нелегального алкоголя и точки продаж.

«Пока минимальная зарплата в стране при нынешних ценах не будет составлять 35–40 тысяч рублей, бороться с нелегальным рынком экономическими методами бесполезно», — предположил он.

Дробиз отметил, что основная проблема — это дороговизна алкоголя относительно доходов граждан. При этом в Европе легальная продукция доступна для всех без исключения слоев населения, подчеркнул он.

«Что такое бутылка вина за €1–1,5 при пособии по безработице в размере €700–800?!» — воскликнул Дробиз.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В российских магазинах самая дешевая бутылка водки стоит 300 рублей, тогда как на нелегальном рынке — в пределах 100–150 рублей.

«Сделайте водку для нищих — социальную водку, массовую водку за 100 рублей, назовите как хотите, и проблема с продажей нелегального алкоголя будет решена», — заключил эксперт.

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