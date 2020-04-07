Власти РФ запретят импорт дешёвого бензина

Правительство РФ намерено запретить импорт нефтепродуктов с целью предотвращения поставок дешёвого иностранного бензина на внутренний рынок. Такое предложение выступило от Минэнерго.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что сеть «Саханефтегазсбыт» 6 апреля снизила цены на автомобильное топливо на части своих АЗС. Компания объяснила решение «положением на оптовом рынке», сложившимся после обрушения мировых цен на нефть. Бензин на заправках якутской сети АЗС подешевел на 0,5–1,1 рубля, дизтопливо потеряло в цене до 1,2 рубля.
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