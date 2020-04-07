Власти РФ запретят импорт дешёвого бензина

https://static.news.ru/photo/38be2e3c-7862-11ea-aa3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ намерено запретить импорт нефтепродуктов с целью предотвращения поставок дешёвого иностранного бензина на внутренний рынок. Такое предложение выступило от Минэнерго.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что запрет может продлиться с апреля до сентября 2020 года. Именно в этот период, полагают в министерстве, цены на нефть будут находиться на низком уровне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сеть «Саханефтегазсбыт» 6 апреля снизила цены на автомобильное топливо на части своих АЗС. Компания объяснила решение «положением на оптовом рынке», сложившимся после обрушения мировых цен на нефть. Бензин на заправках якутской сети АЗС подешевел на 0,5–1,1 рубля, дизтопливо потеряло в цене до 1,2 рубля.