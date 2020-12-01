Власти потратят свыше 200 млрд рублей на горячее питание для школьников

https://static.news.ru/photo/560f5db0-33d5-11eb-9489-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 200 млрд рублей выделят в ближайшие годы на обеспечение горячим питанием учеников младших классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 25 августа 2020 года глава РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать и утвердить поэтапный график мероприятий по организации бесплатного горячего питания учащихся.

У нас в общей сложности на реализацию проекта в федеральном бюджете выделено на 2020–2023 годы 205 миллиардов рублей, это на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников младших классов, — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в РФ около 300 школ пока не получили федеральные дотации на организацию горячего питания для младшеклассников. По словам чиновников, с 1 сентября около 38 тысяч школ получили соответствующие субсидии, 2300 образовательных учреждений начнут финансировать с 1 января и ещё 300 школ — «когда они приведут в соответствие» с требованиями.

Закон о горячем питании Госдума приняла 18 февраля 2020 года. Совет Федерации одобрил его 26 февраля. Путин подписал документ 1 марта. Кроме того, лидер поручил Роспотребнадзору взять на постоянный контроль вопрос качества продуктов. Поводом для распоряжения Кремля стало сообщение министра просвещения Сергея Кравцова. На совещании он признался президенту в том, что в ведомство каждый день поступает порядка 50 звонков с претензиями к качеству еды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции приняли 37 российских школ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства просвещения «Большая перемена РФ».