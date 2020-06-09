Власти Архангельской области исключили проект «Шиес» из приоритетных

https://static.news.ru/photo/0f0b3908-aa63-11ea-8c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Руководство региона вынесло из списка важных инвестиционных проектов строительство технопарка «Шиес». Об этом сообщил министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев.

На заседании областного правительства он отметил, что инвестору уже отправили соответствующее уведомление.

Министерство своим распоряжением уже исключило данный проект из регионального реестра инвесторов, — цитирует Кулявцева ТАСС.

После этого «Шиес» останется без преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты Архангельской области. В их число входят налоговые льготы и специальные условия по аренде земельных участков.

Приоритетным инвестиционным проектом экотехнопарк для захоронения твёрдых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми признали в октябре 2018 года. Общая сумма инвестиций оценивалась в 10,5 млрд рублей.

Но общественность выступила против строительства «Шиеса» и в Архангельской области и Коми люди массово вышли на акции протеста. Президент РФ Владимир Путин в июле 2019 года поручил местным властям учесть мнение местных жителей при строительстве объекта. После этого, в январе 2019 года Арбитражный суд Архангельской области признал постройку самовольной и обязал компанию «Технопарк» снести постройки рядом с железнодорожной станцией Шиес.

Как писал NEWS.ru, Архангельская область и НАО создадут общую программу соцэкономразвития.