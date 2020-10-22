Путин заявил, что в РФ приемлемые макроэкономические показатели

https://static.news.ru/photo/91df1164-149f-11eb-bf7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовая инфляция в России сейчас на уровне 3,9%, по итогам года будет в ожидаемом ЦБ коридоре — в районе 4%, заявил президент РФ Владимир Путин.

Сейчас она (годовая инфляция. — NEWS.ru) у нас 3,9% и, скорее всего, я с председателем ЦБ разговаривал, будем в рамках ожидаемых значений — где-то в районе 4%, — отметил Путин, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время в России наблюдается восстановление экономики. Прежде всего, речь идёт о перерабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе. Также заметно восстановление экспорта.

У нас макроэкономические показатели в принципе приемлемые. Сокращение экономики у нас во II квартале было 8%; в США, скажем, 9%; в еврозоне, по-моему, 14,5–14,7%. Вы упомянули про Швецию, которая не вводила никаких ограничений, но и у них оказался спад экономики. Сначала они обнародовали цифру 8,3%, потом скорректировали — чуть меньше 8%, 7,7%, — подчеркнул политик.

Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее NEWS.ru писал, что вносить изменения в сделку ОПЕК+ пока не нужно, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, возможно, что действующие ограничения на добычу углеводородов будут продлены. Также глава государства не исключил дальнейших сокращений при соответствующем договоре в ОПЕК+.