Венгрия блокирует новые антироссийские санкции: как Орбан снова нам помог

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Владимир Путин, Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил на стороне России. На этот раз из-за позиции Венгрии отложили рассмотрение 13-го пакета санкций. Почему Орбан действует вне команды стран Европейского союза и может ли он на самом деле смягчить санкции против России, расскажет NEWS.ru.

Как Орбан заблокировал 13-й пакет санкций

Венгрия заблокировала принятие нового, 13-го пакета Евросоюза против России, а также компаний из Китая и Индии, пишет Financial Times. Евросоюз запланировал ввести очередные ограничения через девять дней, к 24 февраля — второй годовщине боевых действий на Украине.

На вчерашней же встрече представителей Европейского союза против пакета выступила Венгрия. Один собеседник FT сказал, что представителям этой страны не понравились ограничения против бизнеса из КНР, а другой просто отметил, что Венгрия «просит немного больше времени для анализа содержания предложений». Просьбу венгерских дипломатов подтверждают и источники Reuters. Обсуждения продолжатся на следующей неделе. Сторонники санкций в ЕС намереваются успеть до 24 февраля.

За что хотят ввести санкции против азиатского бизнеса

Как пишут FT и Bloomberg, Евросоюз планирует ввести ограничения против трех китайских и одной индийской компаний. В основном в связи с «содействием военному и технологическому развитию России или развитию российского сектора обороны и безопасности».

Таким образом, впервые от санкций ЕС против России должен пострадать бизнес Китая и Индии. Другие компании санкционного листа относятся к Шри-Ланке, Турции, Таиланду, Сербии и Казахстану. При этом в Европе до сих пор не вводили санкции против Китая частично из-за мнения Германии. ФРГ выступает против ограничения третьих стран, даже если они ведут бизнес с Россией.

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Как Венгрия выступала против санкций раньше

Еще в сентябре 2022 года Орбан призвал отменить санкции против России для восстановления экономики ЕС. Он жаловался на растущую из-за санкций инфляцию, которая беспокоит жителей Венгрии больше событий на Украине.

Еще через месяц Орбан заявил: «Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает». Это был явный намек на сообщения СМИ о том, что в преддверии нефтяного эмбарго западные страны увеличили закупки российской нефти.



В декабре 2022-го, когда Евросоюз готовил 9-й пакет санкций для Москвы и увеличил Европейский фонд мира, используемый для финансирования закупок оружия и военного оборудования для Киева, Венгрия снова попыталась протестовать. В ответ Евросоюз затормозил выделение Венгрии €22 млрд из Фонда сплочения ЕС. Пакет помощи Киеву в размере €18 млрд тогда же был согласован. Как и санкции.

Тем не менее на информационном уровне Венгрия продолжала давление. Так, в мае 2023 года Орбан назвал планы ЕС по введению 11-го пакета санкций противоречащими здравому смыслу, вновь заявив, что они не работают. Он также утверждал, что Венгрия первой в Европе запустила национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. В них, по его словам, приняли участие 1,4 млн венгров, из которых 97% якобы высказались против ограничений. Примерно о том же говорил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, когда принимался 12-й пакет.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Виктор Орбан

Как Венгрия блокировала помощь Украине

Еще в конце прошлого года Евросоюз планировал выделить Украине экономическую помощь в €50 млрд. Эти деньги очень ждут в Киеве, так как эта сумма, хоть и рассчитана на четыре года (2024–2027 гг.), покрыла бы как минимум часть расходов Украины на оборону и безопасность в 2024 году (около €40 млрд евро). Это особенно актуально для Киева, если учесть, что Демократическая партия США во главе с американским президентом Джо Байденом до сих пор не добилась соглашения с республиканцами на выделение Украине $60 млрд на следующий год.

Но 15 декабря прошлого года Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере €50 млрд. И только 12 января появилась новость, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения этой суммы. Одно из них — ежегодный аудит помощи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Чтобы убедить Виктора Орбана отказаться от вето, Еврокомиссия (ЕК) включит пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году. Тогда в Европе оценят, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли она требования Евросоюза для их получения.

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Сможет ли Венгрия смягчить новые санкции

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что, скорее всего, остальные европейские страны прислушаются к позиции венгров. В то же время эксперт отмечает, что Венгрия — это нейтральная страна. С одной стороны, Орбан — один из немногих европейских лидеров, встречающихся с Путиным. С другой, Венгрия имеет значительные интересы, связанные с Украиной, говорит аналитик в беседе с NEWS.ru.

В свою очередь руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев напоминает, что в последние два года Венгрия весьма старательно и последовательно отстаивала пророссийскую позицию, тормозя принятие санкционных пакетов. «На мой взгляд, дело тут не столько в искренней любви Орбана к России, сколько в том, что Венгрия прекрасно осознает себя в окружающем мире и не хочет искусственно усложнять жизнь собственной промышленности. Венгерская экономика плотно завязана на поставках ресурсов из России, и потому Будапешт старательно тормозит все санкционные пакеты», — говорит Деев.

Вместе с тем ошибкой было бы думать, что Венгрия пойдет на принцип ради России, говорит эксперт. Ведь уже известно, что в этот раз посол выступил против 13-го пакета антироссийских санкций, поскольку в него вошли три китайских и одна индийская компания. И если ЕС пойдет навстречу и скорректирует список, «претензии Будапешта рассосутся», — считает эксперт.

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